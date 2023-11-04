Kıbrıs Genç Tv’ye Küresel Gazeteciler Konseyi’nden gururlandıran ödül

Küresel Gazeteciler Konseyinin 2-5 kasımda Alanya'da düzenlediği 3.Küresel Medya Çalıştayı’nda Kıbrıs Genç TV’ye gururlandıran bir ödül geldi.

Çalıştaya katılan Kıbrıs Genç Tv Kurucu Başkanı Ertan Birinci, Küresel Gazeteciler Konseyi onur plaketine layık görüldü.

Törende kısa bir konuşma yapan Küresel Gazeteciler Konseyi başkanı Mehmet Ali Dim ,Kıbrıs Genç Tv Kurucu Başkanı Ertan Birinci'nin, Kıbrıs'ta her daim kendilerine göstermiş olduğu destek için teşekkür ederek başarılarının devamını diledi.

Kıbrıs Genç Tv Kurucu Başkanı Ertan Birinci PlaketiniKüresel Gazeteciler Konseyi Başkanı Mehmet Ali Dim'in elinden aldı.

Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2023, 17:10