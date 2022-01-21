Kıbrıs içi geçişlerde aşıya göre farklı uygulama…

İki Toplumlu Sağlık Komitesi, Kıbrıs’taki epidemolojik durum değerlendirmesi yaptığı 19 Ocak’taki toplantısında ada içi geçişlerde uygulanacak kuralları 3. Seviyede bırakma kararı aldı ancak aşıya göre değişen bazı uygulamalar getirdi.
Pazartesi uygulamaya girecek kurallara göre, sınır kapılarında aşılılardan 7 günlük PCR/antijen test, aşısızlardan ise 72 saatlik PCR test ya da 48 saatlik hızlı testi istenecek ancak aşılara getirilen “geçerlilik sürelerine” bağlı olarak 3. doz aşısını olmayan aşılılar, aşısız muamelesi görecek.
Gerekli sürede üçüncü dozu yapmadığı için aşıları geçersiz kabul edilecek kişilerle, hiç aşılanmamış kişiler ve 12 yaş üzerindeki kişilerin geçişlerde 72 saatlik PCR ya da 48 saatlik hızlı test ibraz etmesi gerekiyor.
5-11 yaş grubu ise bundan sonra geçişlerde, aşısız lise öğrencileri gibi 7 günlük PCR/antijen test ibraz etmek zorunda.