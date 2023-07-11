Kıbrıs Kadın Öyküleri Derneği’nden bir heyet Uluçay’ı ziyaret etti

Kıbrıs Kadın Öyküleri Derneği’nden bir heyet Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay’ı ziyaret ederek, 2. cildi basılacak “Kadınlarımız 1” isimli kitaplarını takdim etti.
Kıbrıs Kadın Öyküleri Derneği Başkanı Şenay Ekingen ziyarette yaptığı konuşmada, toplumun karanlıkta kalmış yanını ortaya çıkarmak, kaydını tutmak ve bilinmesini sağlamak için yaptıkları çalışmadan oluşan “Kadınlarımız” kitabının 2. baskını yapacaklarını, çalışmayı belgesele de dönüştürmek istediklerini ifade etti.
Başkan Süleyman Uluçay da, ülkede toplumsal hafızanın kalıcılaştırılması için yapılan çalışmaların önemli olduğunu söyledi.