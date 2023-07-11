Kıbrıs Kadın Öyküleri Derneği’nden bir heyet Uluçay’ı ziyaret etti

Kıbrıs Kadın Öyküleri Derneği’nden bir heyet Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay’ı ziyaret ederek, 2. cildi basılacak “Kadınlarımız 1” isimli kitaplarını takdim etti.

Belediye açıklamasına göre, ülkede 1950 yılından önce doğmuş, toplumda öne çıkan 41 kadının öyküsünün yer aldığı kitapla ilgili baskı konusunda Belediyeden destek talep edildi.

Kıbrıs Kadın Öyküleri Derneği Başkanı Şenay Ekingen ziyarette yaptığı konuşmada, toplumun karanlıkta kalmış yanını ortaya çıkarmak, kaydını tutmak ve bilinmesini sağlamak için yaptıkları çalışmadan oluşan “Kadınlarımız” kitabının 2. baskını yapacaklarını, çalışmayı belgesele de dönüştürmek istediklerini ifade etti.

Başkan Süleyman Uluçay da, ülkede toplumsal hafızanın kalıcılaştırılması için yapılan çalışmaların önemli olduğunu söyledi.