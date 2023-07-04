Kıbrıs Kadın Sağlığı Araştırma Derneği Başkanı Nilüfer Rahmioğlu Ramiz yeni dönemde de başkan

Dr. Nilüfer Rahmioğlu Ramiz, Kıbrıs Kadın Sağlığı Araştırma Derneği (KISAD) Başkanlığını bir dönem daha yürütecek.

KISAD’dan verilen bilgiye göre, Dernek olağan genel kurulu Sivil Toplum İnisiyatifi ofisinde yapıldı. Genel Kurulda Rahmioğlu’nun bir dönem daha başkan olması oy birliğiyle kabul edildi.

Rahmioğlu Ramiz Genel Kuruldaki konuşmasında, kadın hastalıkları ve adetler ile ilgili farkındalığın artırılması için yürütülen çalışmalar ve yeni dönemde yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Toplantıda faaliyet ve mali raporlar oy birliği ile kabul edildi. Toplantıda Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu üyeleri de belirlendi.

Yönetim Kurulu’na Türkan Fikretler, Aysel Rahmioğlu, Çise Miş ve Simge İnsel; Denetleme Kuruluna Damla Fehmi Sertbay, Burç Barın ve Cemal Gündüz; Disiplin Kuruluna da Esra Plümer Bardak, Fatma Tahsin, Funda Aşardağ, Kutay Ramiz ve Pınar Berk getirildi.

Daha sonra yapılan yönetim kurulu toplantısında görev dağılımı yapıldı. Buna göre Türkan Fikretler Asbaşkan, Aysel Rahmioğlu Sayman, Simge İnsel Yazman, Çise Miş Sosyal Medya ve İletişim Sorumlusu oldu.