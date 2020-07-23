Kıbrıs kadın sağlığı araştırma derneği, “besin sıklık anketi” yapıyor

Kıbrıs Kadın Sağlığı Derneği’nin (KISAD) başlattığı ve Telsim iletişim sponsorluğunda yapılan “Beslenme Sıklığı Anketi”, 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren gerçekleştirilmeye başlandı.

1 Temmuz - 1 Eylül tarihleri arasında yapılacak olan Kıbrıs Kadın Sağlığı Araştırma İnisiyatifi (KISAA) projesi besin sıklık anketi, toplam 5 bölümden oluşuyor ve Telsim İletişim sponsorluğunda gerçekleştiriliyor.

Beslenme anketiyle, toplumdaki beslenme biçiminin ve alışkanlıklarının neler olduğunu anlamak ve bu beslenme faktörünün kadınlarda sık gorülen hastalıklar üzerindeki etkisinin araştırılması amaçlanıyor.

KISAD BAŞKANI DR. NİLÜFER RAHMİOĞLU RAMIZ: “İLK SONUÇLARIN 2021’İN BAŞINDA DUYURULMAYA BAŞLANMASI HEDEFLENIYOR.”

Kıbrıs Kadın Sağlığı Araştırma Derneği (KISAD), sivil toplum ayağını yürüttüğü, Kıbrıs Kadın Sağlığı Araştırma İnisiyatifi (KISAA) projesinin ilk basamağı olan veri toplama aşamasının, 7,600 kadının katılımı ile tamamlandığını söyledi. Dr. Nilüfer Rahmioğlu Ramiz, “Toplanan verilerin analizlerine başlanıyor. İlk sonuçların 2021’in başında duyrulmaya başlanması hedefleniyor.” dedi.

Beslenme anketine, Telsim iletişim sponsorluğunda 1 Temmuz’da başlandığını ve beslenme anketinin amacının toplumdaki beslenme biçiminin ve alıskanlıklarının neler olduğunu anlamak olduğunu söyleyen Ramiz, “Amaç beslenme tarzının kadınlarda sık görülen hastalıklar üzerindeki etkisini araştırmaktır. Bu bağlamda önümüzdeki 2 ay boyunca dernek ekibi katılımcıları, kendi tercih ettikleri iletişim yoluyla arayacak ve beslenme anketi katılımı için onay alarak kendilerine projede verilmiş katılımcı kodu ile anonim bir şekilde girip doldurabilecekleri beslenme anketi linkini verecekler.” dedi.

KISAD Başkanı Dr. Nilufer Rahmioğlu Ramiz, bu çapta bir beslenme sıklığı anketinin, toplumumuzda ilk defa uygulanacağını ve toplumumuzun beslenme şekli ile ilgili belirleyici veriler ortaya çıkaracağından duyduğu heyecanı dile getirdi. Ramiz, “Telsim’e, devam eden iletişim sponsorluğundan ve desteklerinden dolayı çok teşekkür ederim.” dedi.

TELSİM GENEL MÜDÜR YARDIMCISI FEVZİ TANPINAR: “ADA’DA İLK KEZ BU KADAR KAPSAMLI BİR BESLENME ANKETİ DÜZENLENİYOR.”

Kıbrıs Kadın Sağlığı Derneğinin yürütmekte olduğu KISAA İnsiyatifi projesine iletişim desteği vermekten büyük mutluluk duyduklarını belirten Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, “Ada’da ilk kez bu kadar kapsamlı bir beslenme anketi düzenleniyor.” Ifadesdini kullandı. Anket sayesinde beslenmenin kadın sağlığı üzerindeki etkisi ile ilgili belirleyici verilerin ortaya çıkacağını vurgulayan Tanpınar, Kıbrıs’taki kadın sağlığı ile ilgili bu güzel projeyi hayata geçirdikleri için KISAD Başkanı Ramiz’e teşekkürlerini sundu.

Kıbrıs Kadın Sağlığı Derneği’nin web sitesine ve sosyal medya sayfalarından, derneğin yürüttüğü tüm projelerin www.kisad.org www.facebook.com/kisaainsiyatifi sayfalarından takip edilebileceği de kaydedildi.