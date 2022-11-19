Kıbrıs Kadın Sağlığı Araştırma Derneği, “Günümüzde Adet Projesi”ni tanıttı

Kıbrıs Kadın Sağlığı Araştırma Derneği (KISAD) tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği’nin Kıbrıs Türk toplumuna yardım programı kapsamında finanse ettiği Sivil Büyü tarafından desteklenen ‘”Günümüzde Adet Projesi” tanıtıldı.

Dernek’ten yapılan açıklamaya göre, proje, “Adet yoksulluğu" olarak bilinen, adet olan bireylerin adet dönemlerinde ped, tampon gibi ürünlere erişiminin kısıtlı olması, temiz ve güvenli kişisel temizlik kullanım alanları ve adet konusunda yeterli bilgiye erişimin kısıtlı olması konularına eğilmeyi ve bu çerçevede faaliyetler yürütmeyi amaçlıyor.

Çalışmanın faaliyetlerinden biri olan konuya ilişkin bilgilendirme toplantıları ve söyleşiler kapsamında gerçekleştirilen proje tanıtım resepsiyonu ve açık oturum etkinliği ile çeşitli sivil toplum örgütü ve kurum temsilcileri ile bilgi paylaşımı yapılarak olası işbirliklerinin konuşulması hedeflendi.

Etkinlikte ilk olarak KISAD Asbaşkanı Türkan Fikretler açılış konuşmasını ve Günümüzde Adet Projesi’nin tanıtımını gerçekleştirdi.

Ardından, Kadın Araştırmaları ve Eğitimi Merkezi (KAEM) Başkanı Doç.Dr. Süheyla Üçışık-Erbilen, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Adet Hakları; KISAD Başkanı Dr. Nilüfer Rahmioğlu Ramiz, Endometriozis ve Adet Dönemi; Evrensel Çocuk Hakları Derneği (EÇHD) Başkanı Av. Laden Asilzade Çocuk Hakları ve İnsan Hakları ile Adet Hakları; Uzm. Dyt. Aysel Kanioğluları, Menstrual Dönem Öncesinde Beslenmenin Önemi ve Evrensel Hasta Hakları Derneği (EHHD) Disiplin Kurulu Üyesi Beran Dağtaş, Hijyen Malzemelerine Erişim ve Yararlanma Hakkı konularında konuşmalarını yaptı.

Konuşmaların ardından konukların soru ve temennilerine yer verildi. Etkinlik, konuşmacılara teşekkür belgesi takdim edilmesiyle sona erdi.

- Proje hakkında

Proje hakkında şu bilgiler paylaşıldı:

“Günümüzde Adet Projesi, adet ve ilişkin konuların konuşulmasını sağlayarak farkındalığı yaygınlaştırmak amacıyla; sosyal medyada bilimsel veri paylaşımı, yine sosyal medyada kanaat önderleri aracılığıyla adete ilişkin bilginin ve kişisel deneyimlerin paylaşımı, birçok kesime hitap edecek Herkes için Adet Kitapçığı’nın dijital olarak paylaşılması ve Kırmızı Alanlar isimli kamusal alanda geçici yerleştirmeler faaliyetlerinden oluşmaktadır.

Çalışmanın ileriki etkinlikleri ile ilgili duyurular yapılacaktır. Daha detaylı bilgi için, derneğe, sosyal medya hesapları KISAD ve kisad.org adreslerinden ulaşılabilir.”