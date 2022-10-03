- "Kıbrıs konusunda geleceğe ümit ve güvenle bakabilmenin altyapısı oluştu"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, önemli yasaların süratle geçirilmesinin, ülkenin içinde bulunduğu koşullardan daha iyi bir noktaya taşınabilmesi ve reform çalışmalarının devam etmesi adına önemli olduğunu belirtti.

Tatar, Cumhuriyet Meclisi'nin 10. Dönem İkinci Yasama Yılı için bugün düzenlenen törensel toplantıyla katıldı.

Toplantı sonrası Meclis bahçesinde basına açıklamada bulunan Tatar, yeni yasama yılının hayırlara vesile olmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, önemli yasaların süratle geçirilmesinin, ülkenin içinde bulunduğu koşullardan çıkabilmesi için ve reform çalışmalarının devam etmesi adına önemli olduğunu belirtti.

Tatar, yaz döneminde de komitelerin çalışmalarının devam etmesi ve birtakım yasaların geçmesinin memnuniyetle karşılandığını dile getirerek, katkısı olan herkese teşekkür etti.

Tatar, olağanüstü koşullardan geçilmekte olduğunu, Yunanistan’ın Ege adalarında silahlanması, ABD’nin Güney Kıbrıs’a silah ambargosunu kaldırması ve diğer gelişmelerin Kıbrıs Türk halkını endişelendirdiğini söyleyerek, “Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin yetkililerinin, hiçbir zaman Kıbrıs Türkünün yalnız olmadığını, gereken adımların atılabileceğini söylemeleri bizi rahatlatıyor” dedi.

Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM’de 20 Eylül tarihinde yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk halkı üzerinde olan bu haksız ambargolar ve izolasyonlara son verilmesi ve KKTC’nin tanınmasına yönelik çağrısının tarihi bir adım olduğunu kaydetti.

Erdoğan’a teşekkür eden Tatar, KKTC’nin daha da güçlenebilmesi, ekonomik ve sosyal yapının güçlenmesi için daha yoğunluklu çalışmalar yapılmasının herkesin beklentisi olduğunu, Meclis çalışmalarının bu süreçlere olağanüstü bir katkı yapması beklentisi içinde olduklarını ifade etti.

Tatar, ülkenin pandemi sonrasına yönelik hazırlıklarını tamamlamakta olduğunu, reform çalışmaları içinde daha verimli ve sürdürülebilir bir yapının ortaya çıkması için meclisin de gereken yasaları üreterek bütün bunlara ön hazırlık yapmasının en büyük temennileri olduğunu söyledi.

- "Kıbrıs konusunda geleceğe ümit ve güvenle bakabilmenin altyapısı oluştu"

Kıbrıs konusunda ise geleceğe ümit ve güvenle bakabilmenin altyapısının oluştuğunu dile getiren Tatar, bundan sonraki yeni siyasette egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelinde bütün hakların tescil edilmesiyle resmi müzakere masasına geçilebileceğini kaydetti.

Tatar, 1959-60 Kıbrıs kuruluş anlaşmalarına değinerek, egemenlik hakkının teyit edilmesinin önemli olduğunu, bunun teyit edilmesiyle müzakerelerden sonuç alınabileceğini vurguladı.

Türkiye’nin de yeni siyasete destek vermesinin "fevkalade önemli ve değerli" olduğunu dile getiren Tatar, TBMM’nin açılışında Meclis Başkanı Mustafa Şentop’un da KKTC’nin tanınması ve yeni siyasete yönelik verdiği güçlü desteğin önemine vurgu yaptı.

- "KKTC’nin güçlenmesi en büyük temennimiz"

KKTC’nin güçlenmesi; Doğu Akdeniz’de hem KKTC’nin hem Türkiye’nin güvenliği için ekonomik, sosyal ve sosyopolitik anlamda KKTC’nin güçlenmesinin en büyük temennileri olduğunu belirten Tatar, yeni yasama yılında tüm vekillere başarılar diledi.

Yeni parlamento binası ve milli parkın inşasının hayırlara vesile olmasını da dileyen Tatar, bunun TC’nin KKTC’ye hediyesi olduğunu kaydetti, bu konudaki müjdenin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verildiğini dile getirdi.

Yapılacak inşaatın her türlü ihtiyaca hizmet verecek bir nişane olacağını anlatan Tatar, devlet olarak bu hizmet binalarına sahip olmanın KKTC’nin güçlenmesi adına önemli bir mesaj olduğunu kaydetti, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Tatar, Amerika’nın GKRY’ye silah ambargosunu kaldırması ve askeri işbirliğini geliştirmesi hakkında sorulan bir soru üzerine ise, anavatan ve garantör ülke Türkiye’nin söylemlerinin çok önemli olduğuna işaret etti.

- "Türkiye gelişmeleri yakından izliyor ve gerektiğinde gereken tedbirleri alacak"

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun her fırsatta Kıbrıs Türkü’nün yalnız olmadığını vurguladığını kaydeden Tatar, Türkiye’nin gelişmeleri yakından izlediğini ve gerektiğinde gereken tedbirleri alacağını dile getirdi.

İngiltere’nin de garantör ülke olarak sorumlulukları olduğunu ifade eden Tatar, “KKTC olarak güvendiğimiz tek ülke Türkiye Cumhuriyeti” dedi.

Tatar, Türkiye ile istişarelere, gelişmeleri izlemeye ve Türk makamlarıyla tam uyum içinde politika geliştirmeye devam edeceklerini söyledi.