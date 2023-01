Kıbrıs Mutfak Paylaşımları belgeselinin ilk gösterimi yapıldı

Avrupa Komisyonu’nun desteği ile AB Bilgi Merkezi ve The Centre of Visual Arts and Research’ün (CVAR) iş birliğinde hazırlanan “Kıbrıs Mutfak Paylaşımları” belgeselinin ilk gösterimi dün öğleden sonra ara bölgedeki Dayanışma Evi’nde (Home For Cooperation) yapıldı.

AB Bilgi Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, etkinlikte konuşan Avrupa Komisyonu Yapısal Reform Destek Genel Müdürlüğü Kaynaklar, Koordinasyon ve Yardım Programı Direktörü Judit Rózsa, “Kıbrıs Mutfak Paylaşımları belgeselinin özünde, topluluklar arasında barış ve uyumun vurgulanması, Kıbrıs halkını birbirine bağlayan ortak geleneklerin sergilenmesi ve gelecek için bir umut mesajı içerdiğini” belirtti.

Rózsa, “Kıbrıs halkı arasındaki barış ve dayanışma mesajının bu belgesel ile güçlenmesini diliyoruz ve böyle bir girişimi destekleme fırsatı bulduğumuz için gururluyuz. Bu noktada, Avrupa Komisyonu olarak Kıbrıs'ın yeniden birleşmesini desteklemeye devam etme kararlılığımızı bir kez daha yinelemek istiyoruz” dedi.

The Centre of Visual Arts and Research (CVAR) Direktörü Rita Severis ise konuşmasında, belgeselin hazırlanması aşamasında aşçılar arasında paylaşılan hikayelerin ve anıların zamana meydan okuyarak günümüze ulaştığını ve geleceğe taşınacağına olan inancını belirtti. Severis, “Bu belgesel projesi herkesin beklentilerini aştı çünkü tanıştık, konuştuk, şakalaştık, eğlendik, birlikte çalıştık, birbirimizden öğrendik ve fark ettik ki yemeklerimiz iki toplum için de o kadar ortak ki bizi geçmişte bir arada tuttuğu gibi geleceğe de taşıyacak” diye konuştu.

“Kıbrıs Mutfak Paylaşımları” belgeselinin yerel kanallarda ve farklı gösterim etkinliklerinde de yayınlanacağı kaydedildi.

Belgeselin tanıtım videosuna https://www.youtube.com/watch?v=rXpOdNLGEGU&t=2s linkinden ulaşabileceği de belirtildi.