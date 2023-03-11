Kıbrıs Nükleer Karşıtı Platformu, Fukushima nükleer felaketinin yıl dönümünde açıklama yaptı

Kıbrıs Nükleer Karşıtı Platformu, tüm siyasi partileri, bilim, çevre örgütlerini ve sivil toplumu, Akkuyu Nükleer Santral planlarını sonlandırması için Türkiye hükümetine baskı yapmaya çağırdı.

Kuzey Kıbrıs ve Güney Kıbrıs’tan siyasi partilerin, sendikaların, derneklerin, örgütlerin oluşturduğu Kıbrıs Nükleer Karşıtı Platformu, Japonya Fukushima’da Nükleer Santralde meydana gelen felaketin yıl dönümü nedeniyle açıklama yayımladı.

Platformdan yapılan yazılı açıklamada, şehirleri ve köyleri yerle bir eden depremin ardından Türkiye ve Suriye’de sevdiklerini, evlerini ve topraklarını kaybeden insanlara başsağlığı dilenerek, dayanışma belirtildi.

“Bu trajedinin tüm bölge için bir depremin tekrarından kaynaklanan yüksek riskin ve bunun Ekim 2023’te faaliyete geçmesi beklenen Akkuyu Nükleer Santrali üzerindeki etkisinin altını çizdiği ve doğruladığı” ifade edilen açıklamada, uzun bir süredir platformun tüm çabasını, farkındalığı artırmaya yönelik yürüttüğü kaydedildi.

Avrupa Komisyonu, 2021 Türkiye Komisyonu raporundaki Akkuyu Nükleer Santrali’ne ilişkin maddeye işaret edilen açıklamada, bu maddede, “şiddetli depremlerin olabileceği bir bölgede yer alacak olan Akkuyu projesinin, sadece Türkiye için değil, tüm Akdeniz bölgesi için büyük bir tehdit oluşturacağına dikkat çekildiği” belirtildi.

Komisyonun görüşlerinin dikkate alındığına dair hiçbir kanıt olmadığı savunulan açıklamada, son trajediden sonra inşaat şirketinin bir sözcüsünün, “fabrikada herhangi bir zarar görülmediğini” söylediği öne sürülerek, bunun oldukça yanıltıcı olduğu kaydedildi.

“Fukuşima’da nükleer santrali yok edenin deprem değil ardından gelen tsunami ve bunun sonuçlarının güç kaynağını ve dolayısıyla soğutma sistemini kesintiye uğrattığını unutmamalıyız” denilen açıklamada, tüm siyasi partiler, bilim, çevre örgütleri ve sivil toplum, çabalarını birleştirmeye ve Türkiye hükümetine Akkuyu Nükleer Santral planlarını sonlandırması için baskı yapmaya çağırıldı.

Aynı inşaat şirketi tarafından Mısır’da bir nükleer santral inşa edilmesi de kınanan açıklamada, “Nükleerden arındırılmış bir Akdeniz vizyonumuzu güçlendiriyoruz” denildi.