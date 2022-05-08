Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi heyetinden Anneler Günü ziyaretleri

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı, Milletvekili Ahmet Savaşan ile Yönetim Kurulu üyeleri Anneler Günü nedeniyle, hastaları ve ülkede bulunan anne sağlık turistlerini ziyaret etti.

Konseyden yapılan açıklamaya göre, ziyaretlerde, Savaşan’ın yanında, Konsey Yönetim Kurulu üyeleri, Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı Dr. Remzi Gardiyanoğlu, Özel Hastaneler Birliği Başkanı Dr. Hayat İzel ve Av. Özkul Özyiğit yer aldı.

Anneliğin değeri hiçbir şeyle ölçülemeyen, yeri doldurulamayan, dünyanın en güzel, en saf, en masum ve en kutsal duygusu olduğunu söyleyen Savaşan, "Bizleri dünyaya getiren, tüm zorluklara göğüs gererek büyüten, yetiştiren, eğiten, öğreten, hayatımızın en değerli ve en kutsal varlığı, baş tacımız olan annelerimiz; güce güç, umutlara umut katan en değerli varlıklarımızdır” ifadelerini kullandı.

Yeryüzünde bir annenin yavrusuna gösterdiği şefkatin, karşılıksız sevginin ve sınırsız özverinin başka hiçbir yerde bulunmadığının altını çizen Savaşan, "Yılmak nedir bilmeden sevgi ve şefkatle, fikren ve bedenen sağlıklı nesillerin yetiştirilmesinde büyük bir sorumluluk üstlenen siz annelerimize ne kadar minnet ve hizmet etsek azdır. Sizlerin çocuklarınıza ve sevdiklerinize en erken bir zamanda şifa ile kavuşmanız öncelikli hedefimizdir” şeklinde konuştu.

Savaşan, bütün annelerin anneler gününü kutlayarak, hayatını kaybeden annelere Allah’tan rahmet diledi.