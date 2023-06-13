Kıbrıs Sanat Derneği Türk Müziği Korosu, akustik bahar konseri 16 Haziran’da gerçekleşecek

Kıbrıs Sanat Derneği Türk Müziği Korosu, bu yıl akustik bahar konserini Mağusa’da ikiz kiliseler salonunda halka sunuyor.

16 haziran 2023 cuma günü saat 20.30 da Gazimağusa surlariçi ikiz kiliselerde yer alacak konser için, Samsun Devlet Klasik Türk müziği ses ve ud sanatçısı ve Samsun Sanat Merkezi koro şefi Osman Ergen ile Alanya Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği koro şefi ve kanun sanatçısı Şehriban Kasapoğlu misafir sanatçı olarak katılacak.

başkanı ve koro şefi Aytaç Çağın, elektronik cihaz kullanılmadan doğal olarak gerçekleştirilecek olan konsere tüm halkın davetli olduğunu belirtti.