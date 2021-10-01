“Kıbrıs sorununu yaratanlar, bu sorunu çözemezler”

Kıbrıs Sosyalist Partisi (KSP) Merkez Komitesi, “Kıbrıs sorununu yaratanların bu sorunu çözmeyecekleri” görüşünü savunarak, 53 yıldır Birleşmiş Milletler (BM) kapsamındaki toplumlararası görüşmelerin başarısızlığının bunun göstergesi olduğunu iddia etti.
KSP Merkez Komitesi, Kıbrıs sorununu sona erdirecek mücadelenin, “halkın emperyalizme karşı yürüteceği mücadele olduğuna işaret ederek, demokratik güçlere mücadele çağrısında bulundu.
“Kıbrıs sorununu sona erdirecek olan, ülkemizi birleştirecek olan mücadele, halkımızın emperyalizme karşı yürüteceği mücadeledir” denilen açıklamada, “Halkımızın önünde başka hiçbir seçenek kalmamıştır” görüşüne yer verildi.
Açıklamada, “Kıbrıs Sosyalist Partisi, tüm demokratik güçleri, barış için, ülkemizin ve halkımızın birliği için anti-emperyalist birleşik cephe içinde mücadeleye davet eder” ifadesine de yer verildi.