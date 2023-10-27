"Kıbrıs Sorununun Barışçıl, Adil ve İşlevsel Çözümü Kapsamında Sürdürülebilirlik ve İklim Değişikliği” konferansı başladı

Kıbrıs Barış ve Diyalog Merkezi ile Glafcos Klerides Enstitüsü öncülüğünde “Kıbrıs Sorununun Barışçıl, Adil ve İşlevsel Çözümü Kapsamında Sürdürülebilirlik ve İklim Değişikliği” konulu konferans düzenlendi.

Ledra Palace Otel’de bugün başlayan konferansın açılış konuşmaları Lefkoşa Türk Belediye Başkanı Mehmet Harmancı ve Lefkoşa Rum Belediyesi Başkanı Constantinos Yiorkadjis tarafından yapıldı.

İki gün sürecek konferansta, hem iki toplumdan hem da ada dışından uzmanlar tarafından su, enerji ve kanalizasyon gibi konularda sürdürülebilirlik ve iklim değişikliğine dayanıklı şehirler için iki toplum arasında yapılabilecek iş birlikleri konusunda sunumlar yapılıyor.

-Harmancı

LTB Başkanı Mehmet Harmancı konuşmasında konferansın çok doğru bir zamanda ve kritik bir amaçla düzenlendiğini kaydetti.

Harmancı, Haspolat Atık Su Arıtma Tesisinin bu doğrultuda çok önemli bir iş birliği örneği olduğunu ifade etti.

Toplumların gündemine çok fazla yansımış olmasa da, tesisin sürdürülebilirliği açısından büyük engellerle mücadele edildiğini belirten Harmancı, “Karşılıklı güven olmasaydı, bu zorluklar aşılamayacaktı” dedi. Harmancı konuşmasının devamında savaşın etkilerinin hala çok yakından hissedildiği bir dönemde bu ortaklığın kurulmasına öncülük eden Mustafa Akıncı ve Lellos Dimitriadis’e de müteşekkir olduğunu ifade etti.

-Yiorkadjis

Rum Belediye Başkan Yiorkadjis yaptığı konuşmada Haspolat’ta bulunan, iki Lefkoşa belediyesinin ortak kullanım ve yönetiminde olan Atık Su Arıtma Tesisi konusuna yer verdi. Tesisin önümüzdeki en az 10 yıl süresince bu şekilde çalışmaya devam edebilmesi için LTB Başkanı Harmancı ile çok çaba harcadıklarını belirten Yiorkadjis, iki başkan arasındaki karşılıklı güven sayesinde zorlukların aşıldığını ifade etti. Başkan Yiorkadjis “Güven oluşturmak geleceğin mihenk taşı olacaktır” dedi.

Bu örnekten yola çıkarak birlikte çalışmaya devam edilmesinin önemini vurgulayan Yiorkadjis bundan sonraki süreçte de hem arıtılan suyun ortak kullanımı, hem de etkileri artık çok daha fazla hissedilen iklim değişikliğine karşı şehri daha dayanıklı kılabilmek için Surlariçi ve ara bölgede kritik ortak alt yapı çalışmalarının hızlandırılması gerektiğini söyledi.