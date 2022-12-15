Kıbrıs Sosyalist Partisi’nden Osman Zorba’ya destek çağrısı

Kıbrıs Sosyalist Partisi (KSP), yerel seçimlerde Girne seçmenini KSP Girne Belediye Başkan adayı Osman Zorba’ya destek vermeye çağırdı.

KSP Genel Sekreteri Mehmet Birinci tarafından yapılan yazılı açıklamada, Osman Zorba “yerel yönetim seçimlerinde ülkenin bağımsızlığını, halkın egemenliğini savunan ve iradesine sahip çıkan tek başkan adayı” olarak nitelendirildi.

Bazı adayların “bol keseden vaatlerde” bulunmakla itham edildiği açıklamada, “Ama bu vaatlerini nasıl yerine getireceklerini söylemediler. Çözümsüzlük kaderimizmiş gibi Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik hiçbir öneri sunmadılar” denildi.

Osman Zorba’nın seçime girme nedenlerinin belirtildiği açıklamada, “Osman Zorba’nın tek projesi yerel yönetimlerin ve hatta genel yönetimin tüm sorunlarının çözüm anahtarı olan bir projedir. Bu proje ‘doğrudan demokrasi’ projesidir. Osman Zorba ve doğrudan demokrasi projemiz Bağımsızlık Yolu tarafından da desteklenmektedir. Kıbrıs Sosyalist Partisi ve Osman Zorba’nın temel kaygısı ülkemizin ve halkımızın egemenliğidir. Doğrudan demokratik yönetim halkımızın iradesini egemen kılmayı sağlayabilecek tek yönetim biçimidir” ifadeleri kullanıldı.

Osman Zorba’nın şahsında KSP’nin yürüttüğü mücadeleye halkın sahip çıkması beklentisinin ortaya konduğu açıklamada, halk Osman Zorba’ya destek vermeye çağrıldı.