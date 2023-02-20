Kıbrıs'ta da hissedildi...Hatay - Defne merkezli 6,4'lük deprem...

Kıbrıs'ta da hissedildi...Hatay - Defne merkezli 6,4'lük deprem...
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AFAD, saat 19.04'te Hatay'ın Defne ilçesi merkezli 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Deprem Kıbrıs'ta da hissedildi.

Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2023, 20:23
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