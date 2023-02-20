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Kıbrıs'ta da hissedildi...Hatay - Defne merkezli 6,4'lük deprem...
Kıbrıs
20 Şubat 2023 Pazartesi 19:19
Kıbrıs Genç Tv
AFAD, saat 19.04'te Hatay'ın Defne ilçesi merkezli 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Deprem Kıbrıs'ta da hissedildi.
Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2023, 20:23
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