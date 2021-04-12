“Kıbrıs'ta İnfaz Sisteminin Sosyal-Politik Yapısı ve Cezaevlerinin görevi” adlı kitap, Ertan Birinci’ye takdim edildi

“Kıbrıs'ta İnfaz Sisteminin Sosyal-Politik Yapısı ve Cezaevlerinin görevi” adlı kitap, Ertan Birinci’ye takdim edildi
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Kıbrıslı Türk , akademisyen ve eğitimci ve Kuzey Kıbrıs'ta 1976, 1981 ve 1985 yıllarındaki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bağımsız cumhurbaşkanı adayı olarak katılan Dr. Servet Sami Dedeçay'ın kitabı çıktı.

Halasının vasiyetini yerine getiren Nazım Topcan, vefatından sonra tamamlanan “Kıbrıs'ta İnfaz Sisteminin Sosyal-Politik Yapısı ve Cezaevlerinin görevi”adlı kitabını Birinci Medya Kurumu Kurucu başkanı Ertan Birinci’ye takdim etti.

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Topcan Halasının vasiyeti olan yarım kalmış kitabı tamamlamanın mutluluğunu ifade etti

Güncelleme Tarihi: 12 Nisan 2021, 15:55
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