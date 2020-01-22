Kıbrıs'taki 80.yılını kutluyor

1940 yılından beri Kıbrıs’ta faaliyetlerde bulunan ve Birleşik Krallık’la Kıbrıs arasındaki kültürel ilişikleri ve paylaşımları destekleyen British Council’ın bunları gerçekleştirmedeki rolünün önemini göstermek için 80. yıl dönümü etkinlikleri düzenlendiği bildirildi.

British Council’dan verilen bilgiye göre, LGBTQ+ temalı filmlerin dijital ortamda kutlanmasını sağlayan #FiveFilms4Freedom etkinliği ile Adadaki en büyük bilim iletişim yarışması Famelab'ı düzenleyen British Council, ayrıca Kıbrıslı öğrencilerin İngiltere’de eğitim görmelerine olanak da sağlıyor.

Birleşik Krallık Yüksek Öğrenim İstatistik Kurumu'na (HESA) göre, 2017/18 akademik yılında İngiltere'de toplam 9 bin 730 Kıbrıslı eğitim görmekteydi. 2019 yılında 40'tan fazla Birleşik Krallık üniversitesi öğrencilerle yüz yüze görüşmek üzere fuara katıldı.

British Council Kıbrıs Direktörü Angela Hennelly, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Yıl dönümümüz Kıbrıs'taki derin ilişkilerimizi kutlamak ve son 80 yıldır çalışmalarımızı şekillendiren bazı önemli kişiler ve programlara bakmak için bir fırsattır. Yıl dönümü programımız, Kıbrıs'taki geçmişimizden önemli anları anımsatacak ve ortak geleceğimize bakacaktır. Ortaklarımızı, dostlarımızı ve Kıbrıs'taki herkesi yıl boyunca kültürel ilişkileri ve paylaşımları kutlamak için bize katılmaya davet ediyoruz.” dedi.

British Council'ın Kıbrıs'taki 80. yılını kutlayan aktivite ve etkinlikler hakkında daha fazla bilgi için sosyal medyada #80YearsInCyprus ve https://www.britishcouncil.com.cy/about/80-years-cultural-relations-in-cyprus sitesi kullanılabiliyor.