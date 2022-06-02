Kıbrıs Tarihinin önemli isimlerinin kişisel arşivleri Türk Tarih Kurumu’na kazandırıldı

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu, Kıbrıs Türk Federe Devleti’nde Meclis Başkanlığı ve Başbakanlık görevlerinde bulunan Osman Örek ile Kıbrıslı Türklerin ilk liderlerinden Necati Özkan’ın kişisel arşivini araştırmacıların hizmetine sunmak üzere Kuruma kazandırdı.

Söz konusu arşivler üzerinde yapılacak çalışmaları belirleyen protokolün imzalanması için Türk Tarih Kurumu Konferans Salonu’nda düzenlenen törene; Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Birol Çetin, Osman Örek’in çocukları Hasan ve Yeşim Örek Gümüşdağ ile Necati Özkan Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necati Ahmet Özkan, Vakfın Yönetim Kurulu Üyesi Leman Özkan, KKTC Millî Arşivi Araştırma Dairesi Müdürü Ejdan Sadrazam ile Vakıfla Kurum arasındaki görüşmeleri koordine eden Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Balyemez katıldı.

Törende konuşan Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Birol Çetin, örnek tarihî şahsiyetlerin unutturulmaması gerektiğinin altını çizerek KKTC tarihinin bu önemli isminin arşivini bugüne getirdikleri için Örek ailesine teşekkür etti.

Örek ailesinden Yeşim Örek Gümüşdağ, Osman Örek’in arşivinin kişisel olmaktan çıkıp bilim dünyasının hizmetine sunulmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Necati Özkan Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necati Ahmet Özkan ise söz konusu arşivden bugüne kadar 3 yüksek lisans, 3 doktora tezi yapıldığını anımsatarak Türk Tarih Kurumunun bu arşivi dijitalleştirmesiyle bu çalışmaların artacağını ifade etti.

Etkinliğe katılan KKTC Millî Arşivi Araştırma Dairesi Müdürü Ejdan Sadrazam ise Türk Tarih Kurumu’nun saygınlığının bu tür faaliyetlerle KKTC’ye taşındığını belirterek iki Kurum arasında arşiv ve araştırma alanlarında iş birliğini geliştirme arzusunda olduklarını dile getirdi.

Kurum ile Örek ailesi arasında geçtiğimiz yıl başlayan görüşmeler sonucunda Ocak ayında 1950-2000 yılları arasındaki belgelerden oluşan Osman Örek Koleksiyonu’nun büyük bir kısmı üzerinde tasnif çalışmaları başlamış, Örek’e ait olan koleksiyondan 646 belge özeti yapılmış, 646 belgeden oluşan evrakın toplam olarak 11.550 dijital görüntüsü alınmıştı. Ayrıca 36 CD’den oluşan toplam 129 GB (Osman Örek ve kızı Yeşim Örek’in Türk mücadele tarihi konusunda katıldığı televizyon programları, Kıbrıs belgeselleri, Osman ÖREK’in cenaze töreni ve sonraki yıllarda anma törenleri gibi konulardan oluşan) videoların da birer görüntüsü alınarak Türk Tarih Kurumu arşivine kazandırılmıştı.

Necati Özkan Vakfı ile Vakıfta bulunan kişisel arşivlerin ve Kıbrıs’ta yayımlanan İstiklal Gazetesi’nin 1949-1953 yılları arasını kapsayan 9 ciltlik dijital arşivinin Kurum bünyesine alınmasını sağlayan protokol doğrultusunda tasnif çalışmalarının yapılmasının ardından önemli bir arşiv daha Kıbrıs tarihi çalışan araştırmacıların istifadesine sunulacak.