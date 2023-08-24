Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, emekli Yüzbaşı Ergül Uysal’ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Genel Başkanı Celal Bayar, emekli Yüzbaşı Ergül Uysal’ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Bayar, mesajında, Ergül Uysal’ın mukavemetçi-mücahit olarak “çok büyük ve önemli hizmetlerde” bulunduğunu ifade ederek, Uysal’a rahmet, ailesi ve yakınlarına da başsağlığı diledi.

Bayar’ın yayımladığı taziye mesajında şu ifadelere yer verildi:

“Emekli Yüzbaşı Ergül Uysal’ın ebediyete intikalini üzüntünle öğrenmiş bulunuyoruz. Değerli silah arkadaşımız emekli Yüzbaşı Ergül Uysal Mukavemetçi-Mücahit olarak çok büyük ve önemli hizmetlerde bulunmuştur. Mücahit birliklerinin hazırlanması, eğitilmesi merasim birliğinin hazırlanması ve hayata geçirilmesi, Bayrak törenlerinin düzenlenmesi onun unutulmaz eserleridir. Ergül Uysal arkadaşımıza Allah’ tan rahmet dileriz. Yaslı ailesi, yakınları ve arkadaşlarının başı sağ olsun.”