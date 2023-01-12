Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Küçük ve Denktaş'ın ölüm yıldönümleri nedeniyle mesaj yayımladı

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, 15 Ocak Özgürlük Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün 39’uncu ve 13 Ocak Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş’ın 11’inci ölüm yıldönümü vesilesiyle mesaj yayımladı.

Dernek Genel Başkan Yardımcısı Celal Bayar mesajında, “Milli varoluş mücadelemizin mimar ve mühendisleri olan, tüm hayatlarını Kıbrıs Türk halkının bugünlere ulaşması için harcayan liderlerimizi, bu ölüm yıl dönümlerinde rahmet, saygı, sevgi ve özlemle anarız” dedi.

Küçük ve Denktaş’ın başlattıkları, beraber yürüttükleri siyasi direniş hareketinin başarı ile sonuçlanmasını görebilen ender liderlerden olduklarını söyleyen Bayar, “Bizlere bağımsız bir devlet armağan ettiler” ifadelerini kullandı.

Özgürlük Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün Kıbrıs Türk halkının özgürlük siyasi direnişini köylerden başlattığını ve tüm ömrünü bu uğurda harcadığını ifade eden Bayar, mesajında “Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf. R. Denktaş, Dr. Küçük’ten devraldığı meşaleyi hep ileri taşıdı. Direnişimizin sağlam temeller üzerine kurulması için büyük uğraş verdi. Dava arkadaşları olarak Anavatan’la da uyum içinde Anavatan’ın katkı ve desteğini sağladılar” dedi.