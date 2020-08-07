Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği: Şanlı Erenköy Direnişinin 56’ncı yıldönümünü büyük bir şeref ve gururla bir kez daha anıyoruz

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, Kıbrıs Türkünün varoluş mücadelesindeki en önemli destanlardan biri olan 8 Ağustos 1964 şanlı Erenköy Direnişinin 56’ncı yıldönümünü büyük bir şeref ve gururla bir kez daha andıklarını belirtti.

Dernek, Erenköy Direnişi’nin 56. yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, 56’ncı yıldönümü münasebetiyle, Şanlı Erenköy Direnişinde toprağa düşen tüm şehitleri ve uçağının düşmesiyle Rum çapulcular tarafından esir alınıp hunharca şehit edilen kahraman Şehit Pilotumuz Cengiz Topel’i minnet ve şükranla andıklarını; hayatta olan gazilere sağlık ve afiyetler dilediklerini kaydetti.

Mesajda şu ifadelere yer verdi:

“1974 öncesinde Kıbrıs Türkünün Anavatanla arasındaki tek penceresi ve en önemli ikmal merkezi konumundaki Erenköy bölgesine 8 Ağustos 1964 tarihinde Enosisçi Grivas ve emrindeki tam teçhizatlı Rum çapulcular tarafından gerçekleştirilen askeri taarruz, eli silah tutan bir avuç yöre halkı ve Anavatan Türkiye’deki tahsilini bırakıp yardıma koşan Üniversite gençlerinden oluşan ve imkanları çapulculara oranla son derece kısıtlı olan kahraman Mücahitlerimiz tarafından destansı bir direnişle durdurulmuş, Türk uçaklarının 9 Ağustos 1964 tarihinde vurduğu son darbe ile de, zafer çığlığı atmaya hazırlanan Eokacı çapulculara, onlara kumanda eden Grivas’a ve zafer seyretme umuduyla yüksek bir yamaçtan olanları izleyen Makarios’a, ölene dek hafızalarından silinmeyen ibretlik bir hezimet yaşatılmıştır.”

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği mesajında, 9 Ağustos’ta Erenköy açıklarında askeri tatbikat düzenleyecek Güney Kıbrıs Rum yetkilileri tahrikkâr tutumlarından vazgeçmeye çağrılarak, “aksi takdirde aynı akibete uğrayacakları, yaltaklandıkları hiçbir yabancı gücün kendilerini aynı hezimete uğramaktan kurtaramayacağı hususunda uyarırız” denildi.