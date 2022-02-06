Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği,Arpalık Şehitleri ile Dr. Burhan Nalbantoğlu’nu rahmet ve şükranla andı

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkanı Yılmaz Bora, Arpalık Şehitleri ile Dr. Burhan Nalbantoğlu’nu rahmet ve şükranla andı.

Bora, Arpalık şehitlerinin katledilişinin 58. Yıl dönümü ve Dr. Burhan Nalbantoğlu’nun 42. ölüm yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Bora, 6 Şubat 1964’de Rumların Akritas Planı uyarınca Arpalık köyüne saldırarak, köyü savunan 5 kahraman mücahidi şehit ettiklerini anımsattı.

6 Şubat’ın unutulmayacak diğer çok önemli günlerden biri olduğuna işaret eden Bora, mesajında 6 Şubat 1980 tarihinde mukavemetçi, mücahit, Kıbrıs Türk halkının siyasal ve sosyal tarihinde derin izler bırakan Dr. Burhan Nalbantoğlu’nun, Koca Reis’in de 42’nci ölüm yıl dönümü olduğuna işaret etti.



Dr. Burhan Nalbantoğlu’nun Kıbrıs Türk halkına ve davasına büyük ve unutulmaz hizmetlerinin geçtiğine işaret eden Bora, mesajında şu ifadelere yer verdi:“Adeta bir nefer gibi çalışan, her yere koşan, dürüst, vatansever, yardımsever, mert ve cesur bir yürek taşıyordu. Ne yazık ki daha çok işler başaracak ve halkımıza ışık tutacak yaşta 55 yaşında beklenmedik bir anda aramızdan ayrıldı.İzci Lideri, öğretmen, çeşitli cemiyet, dernek kurucusu, kulak burun boğaz mütehassısı, TMT kurucusu, Serdar, Mücahit Komutanı, Temsilciler Meclisi Üyeliği, Genel Komite Üyeliği, TKP Kurucusu, Milletvekili ve Sağlık Bakanlığı kısa hayatına sığdırdıklarıdır. En büyük eseri adını taşıyan Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’dir.Koca Reis’i ölümünün 42’nci yıl dönümünde rahmetle, sevgi, saygı ve şükranla anıyoruz. Ruhu Şad olsun.Şehitlerimizin kanları ve Koca Reis gibi değerli ve unutulmaz kahraman liderlerimiz sayesinde bugün egemen Devletimizde geleceğe güvenle bakabiliyoruz. Anavatan Yavru Vatan beraberliğinde Devletimizi sonsuza kadar yaşatmak azmi ve kararlılığındayız.”