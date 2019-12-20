Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği’nden 21 Aralık mesajı

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Genel Başkan Yardımcısı Celal Bayar, Kıbrıslı Rumların görüşünün değişmediğini, Kıbrıs Türkünü azınlık olarak görmeye devam ettiğini; tarihin tekerrür etmemesi için KKTC’yi yaşatmak ve Türkiye’ye sahip çıkılması gerektiğini

ifade etti.

Bayar, Milli Mücadele ve Şehitler Haftası vesilesiyle yayınladığı mesajında, Kıbrıs’ın Yunanistan’a bağlanması hayali kuran Rumlar’ın, adada Kıbrıs Türk halkının insanca, özgürce ve eşit statüde var olma, yaşama hakkını tanımak istemediğini, Enosis uğruna Kıbrıs Cumhuriyeti’nin yaşamasına izin vermediğini anımsattı ve “Aradan 56 yıl geçmesine rağmen bugün dahi aynı görüşü savunmaktadırlar. Çözüm arayışlarında da haklarımızı vermeyip bizi azınlık durumuna düşürmek istiyorlar. Bir diğer önemli hayati dayanağımız olan Garantileri ortadan kaldırmak istiyorlar” dedi.

Kıbrıs Türkünün 1963 – 1974 arasında çok mücadele verdiğini, bugün özgür ve egemen bir devlet sahibi olduğunu kaydeden Bayar, “Şimdi tanınma için adım atma zamanıdır. Bugün Adamızda iki ayrı idare ve Devlet vardır. Rum tarafının ve Dünyanın artık bu gerçeği görmesi ve kalıcı bir çözümün iki eşit arasında olabileceğinin kabul edilmesidir. Bu gerçek kabul edilmedikçe müzakere ve Federasyon görüşülmesi abestir “dedi.

Tarihin tekerrür etmemesi için KKTC’yi yaşatmak ve Anavatan Türkiye’ye sahip çıkılması gerektiğini vurgulayan Bayar, şehitlere rahmet diledi.