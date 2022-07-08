Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Belediyeler Birliği Başkanı, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, aile ve toplumsal bağların güçlendiği özel günlerden biri olan Kurban Bayramı’nı kutlamanın mutluluk ve heyecanı içerisinde olunduğunu belirtti.

Özçınar, şunlar kaydetti:

“Küslükleri sona erdiren, huzur, barış, kardeşlik atmosferinin pekiştiği bayramlar, geleneklerimizi canlı tutup, büyüklerimize olan sevgi ve saygımızı hissettirmek için en iyi fırsatlardan biridir. Birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz nice mutlu bayramlar dilerim. Kurban Bayramı’nız kutlu olsun”