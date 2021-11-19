Kıbrıs Türk Belediyeleri Avrupa Konseyi komite toplantılarına katıldı

Kıbrıs Türk belediyeleri, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi İdari Komite Toplantısı ile Güncel İşler Komite Toplantısı’nda temsil edildi.

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ve Belediyeler Birliği Genel Koordinatörü ve Uluslararası Delegasyon Sekreteri Hüseyin Köle, Strasbourg’ta bugün gerçekleştirilen İdari Komite Toplantısı’na katıldı.

Güncel İşler Komite Temsilciliği’ni yürüten Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı ise dün gerçekleştirilen Güncel İşler Komite Toplantısı’na çevirim içi olarak katıldı.

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nden verilen bilgiye göre, Güncel İşler Komite Toplantısı’nda, LGBT, gençlerin karar alma süreçlerine katılımı gibi konular ele alınırken, İdari Komite Toplantısı’nda ise online nefret söylemleri ve uydurma haberlerin yerel demokrasi üzerindeki etkileri, akıllı şehirler ve bölgeler, yerel kimlikler gibi konular tartışıldı.

Akıllı şehirler ve bölgeler konusu ile ilgili toplantıda söz alan Özçınar, dijitalleşmenin artık hayatın bir parçası olduğunu vurgulayarak, vatandaşın hayatını olumlu yönde etkileyecek çalışmalar yürütülebileceğini kaydetti. Özçınar, şehirler ve bölgeler arası iş birliğinin önemine dikkat çekti.

Strasbourg’ta yer alan toplantıya katılan Özçınar, Güngördü ve Köle ayrıca buradaki temasları kapsamında, Avrupa Konseyi nezdindeki T.C. Daimi Temsilci Büyükelçi Kaan Esener ve KKTC Strasbourg Temsilcisi, Büyükelçi Ayda Soylu ile de bir araya gelerek görüşmeler gerçekleştirdi.