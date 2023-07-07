Kıbrıs Türk Berberler Birliği Olağan Genel Kurulu yapıldı… Başkan Bülent Ecevit Sadeli

Kıbrıs Türk Berberler Birliği Olağan Genel Kurulu dün Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO) Toplantı Salonu’nda yapıldı. Genel Kurul’da Bülent Ecevit Sadeli yeni başkan seçildi.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, divanın oluşumu ile açılan Genel Kurul’da ilk olarak Başkan Cemal İnönülü konuştu.

Tüm esnaf grupları gibi büyük ölçüde berberlerin de ülkede yaşanan sorunlardan ve özellikle zamlardan etkilendiğini ifade eden İnönülü, sadece berberlerin değil tüm sektörel birliklerin birlikte hareketinin çok önemli olduğunu belirtti.

Açılış konuşmalarının ardından faaliyet ve mali rapor okunarak, aklandı. Daha sonra birlik organlarının seçimi yapıldı. Seçim sonucunda yeni dönemde 3 yıl görev alacak üyeler belirlendi.

Başkan seçilen Bülent Ecevit Sadeli yaptığı konuşmada, yeni dönemde görev alan arkadaşları ile birlikte ve Esnaf Odası ile iş birliği içerisinde sektörün sorunlarının çözümü için en iyi şekilde çalışma yapacaklarını belirterek, geçmiş dönem başkanlık yapan ve yeniden yönetimde yer alan Cemal İnönülü’ye hizmetleri için teşekkür etti.

Genel Kurul’a KTEZO adına katılan Genel Koordinatör Hürrem Tulga da, her esnaf grubu ve her sektörün sorunlara sahip çıkmasının ve mücadele etmesinin önemli olduğunu ancak yeterli olmadığını ifade ederek, birlikte duyarlılık yaratmanın şart olduğunu kaydetti.

Yeni dönemde görev alacak kişilere başarılar dileyen Tulga, eski dönemde görev alan başkan ve üyelere de teşekkür etti.

Berberler Birliği Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

1.Bülent Ecevit Sadeli (Başkan)

2.Cemal İnönülü

3.Fırat Mannaş

4.Mehmet Ermes

5.Mustafa Güzelgüler

6.Mert Canbay

7.Yusuf Eser

8.Yusuf Sertel (Yedek)

9.Münif Destioğlu (Yedek)

10.Serkan Terkan (Yedek)