Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu: “400 adet yaşam evi tamamlandı”

Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu, Türkiye’de depremzedeler için kurulacak “Kıbrıs Türk Şampiyon Melekler Köyü” konteyner ev yapımı kampanyası çerçevesinde 400 adet yaşam evinin tamamlandığını açıkladı.

Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu, paydaş örgüt temsilcilerin katılımıyla Kıbrıs Türk Sanayi Odası Toplantı Salonu’nda basın toplantısı düzenleyerek, platformun faaliyetleri hakkında kamuoyunu bilgilendirdi.

-Kavuklu

Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD) Başkanı İçim Kavuklu toplantıda yaptığı konuşmada, 2 buçuk ay içindeki faaliyetlerini açık ve şeffaf bir şekilde paylaşmak için basın toplantısı düzenlediklerini belirtti.

Türkiye’de 6 Şubat’ta meydana gelen deprem nedeniyle yaşanan üzüntüyü bir kez daha ifade eden Kavuklu, Kıbrıs Türk halkının depremin hemen ardından Türkiye’deki depremzedelere yardım etmek için kolları sıvadığını söyledi. 92 tane tır ve bir gemi dolusu iş makinesinin Türkiye’ye çok hızlı şekilde ulaştırıldığını dile getiren Kavuklu, “Türkiye Cumhuriyeti’ne yardım yapan ülkeler arasında birinci sırada gelmeyi başardık” dedi. Kavuklu, bunun Kıbrıs Türk halkı sayesinde olduğunu vurguladı.

1974 ve onun öncesinde defalarca göç yaşamış bir toplum olarak barınmanın önemini bildiklerini ifade eden Kavuklu, Sanayi Odası’nın davetiyle 36 tane sivil toplum kuruluşunun bir araya geldiğini, daha sonra bu sayının 45’e yükseldiğini anlattı.

Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu olarak tek merkezde buluştuklarını dile getiren Kavuklu, ulaşımın en yakın olduğu bölge olması nedeniyle prefabrik yaşam merkezinin İskenderun’a kurulmasının seçildiğini söyledi.

Hedeflenen işlerin kısa sürede yapılması için icra kurulu, denetleme ve pr-reklam kurullarının kurulmasına karar verildiğini ifade eden Kavuklu, “Halkımızın desteğiyle hedeflerimize ulaşmaya çok yaklaştık” diye konuştu.

-“100 tane 42 metrekarelik, 300 tane 21 metrekarelik ev tamamlandı”

100 tane 42 metrekarelik, 400 tane de 21 metrekarelik yaşam evi kurulmasını hedeflediklerini belirten Kavuklu, 42 metrekarelik yaşam evlerinin tümününün, 21 metrekarelik evlerin ise 300 tanesinin tamamlandığını söyledi.

Geriye 21 metrekarelik 100 tane yaşam evi kaldığını dile getiren Kavuklu, bunun 50 adetinin karkasının tamamlandığını, alüminyum kaplamalarının yapıldığını, sadece elektrik, su ve ahşap işlerin kaldığını belirterek, eksiklerin 10 gün içerisinde tamamlanacağını kaydetti. Kavuklu, kalan 21 metrekarelik 50 tane evin ise karkasının tamamlandığını, 10 gün içerisinde alüminyum kaplamalarının yapılacağını ve diğer işlere geçileceğini belirtti.

-“300 tane yaşam evi İskenderun’da”

Yaşam evlerinin 300 tanesinin şu an İskenderun’da olduğunu ifade eden Kavuklu, bu evlerin bir kısmının Rauf Raif Denktaş Parkı’na yani Şampiyon Melekler Köyü’nün kurulacağı alana aktarıldığını belirtti. Kavuklu, bölgedeki elektrik, su altyapısı tamamlandıktan sonra yaşam evlerinin kullanıma hazır hale geçeğini söyledi.

Tamamlanan 100 yaşam evinin ise Gazimağusa Limanı’nda beklediğini ifade eden Kavuklu, diğer evler kurulmaya başladığı zaman bu evlerin de İskenderun’a aktarılacağını belirtti. Kavuklu, icra kurulunun altyapıyı takip etmek için iki kez İskenderun’a gittiğini de kaydetti.

“Büyük bir felaketten Kıbrıs Türk halkı olarak büyük bir kazanım elde ettik” diyen Kavuklu, dayanışma için çok sayıda sivil toplum örgütünün gönüllü olarak bir araya geldiğini söyledi. Kavuklu, “Biz birlikte olabilirsek pek çok şeyi başarabileceğimizi, Kıbrıs Türk halkıyla birlikte ilerleyebileceğimizi gösterdik” diye konuştu.

-“Sanayimizin üretim potansiyeli gün gibi açığa çıktı”

“Sanayimizin üretim potansiyeli gün gibi açığa çıktı” vurgusu yapan Kavuklu, sanayi ve inşaatın takdire şayan bir durumda olduğunu söyledi. Yerli üretimin şart olduğuna ve sanayinin bunun için çok önemli bir değere sahip olduğuna dikkat çeken Kavuklu, yatırımlarla sanayinin çok daha iyi yerlere getirilebileceğini vurguladı. Kavuklu, platforma, sanayinin yanında tüccarın da çok destek olduğunu belirtti. İçim Kavuklu, “Biz hepimiz bir olduk ve bir olduğumuzda neler başarabileceğimiz gösterdik” diye konuştu.

-“Yardım olarak 34 milyon TL topladık”

Mali tablo hakkında da bilgi veren Kavuklu, yardım olarak bugüne kadar 34 milyon TL topladıklarını açıkladı. GİKAD Başkanı Kavuklu, bağışlarla birlikte tümü KKTC iç piyasasından olmak üzere 27 Milyon 529 bin 402 TL değerinde mal ve hizmet alındığını ve bu alınan hizmetin 22 Milyon 676 bin 110 TL’sinin ödendiğini kaydetti. Kavuklu, platform adına kullanılan iki bankaya ait hesaplarda da yaklaşık 11 Milyon TL nakit olduğunu belirtti.

-“Az parayla çok işler başardık. Paramızı çok idareli kullandık. Halkımızın için rahat olsun”

Çok sayıda sanayici, işletme ve esnafın çok ciddi anlamda mal ve hizmeti platforma bağışladığını veya piyasaya değerinin yüzde 20-30 oranında indirimli verdiğini dile getiren Kavuklu, “Az parayla çok işler başardık. Paramızı çok idareli kullandık. Halkımızın için rahat olsun” dedi.

Kavuklu, “Bu bir iyilik maratonudur… Bu çok uzun bir koşudur ve biz bu koşuyu Türk milletiyle birlikte Kıbrıs Türk halkı olarak birlikte koşmaya hazırız. Biz olmaya hazırız” şeklinde konuştu.

-"Destekler devam edecek"

Deprem bölgelerinde üretimin devam etmesinin önemine işaret eden Kavuklu, prefabrik atölyeler ve üretim mutfakları açarak, platform olarak desteğe devam edeceklerini söyledi. Ülkede deprem dayanıklılık testinden geçemeyen okullar ve deprem bölgelerinden gelen çocuklar olduğuna değinen Kavuklu, okul ihtiyaçları karşılanırken platformun yine birlikte olacağını söyledi. Kavuklu, Şampiyon Melekler Derneği’ne de desteklerinin devam edeceğini vurguladı.

GİKAD Başkanı Kavuklu, Dayanışma Platformu’nun gelecek nesillere kalacak büyük bir miras olacağına inanç belirtti.

-Depremzede kadınların ürünleri yarın Gİ-KA Koop’ta satışa sunulacak

Öte yandan ülkede Hatay, Malatya, Maraş, Gaziantep ve Adıyaman’dan depremzede kadınlar olduğunu ancak bu kadınların ürettiklerini satamadığını dile getiren Kavuklu, bu ürünleri yarın Lefkoşa’da Gİ-KA Koop İstasyon Üretim Satış ve Eğitim Merkezi binasında satışa sunacaklarını söyledi. Kavaklı, halka destek çağrısında bulundu.

-Kamacıoğlu: “Üretimin zaferi…”

Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu ise konuşmasına, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nü kutlayarak başladı. “Üretimin zaferi… Kıbrıs için aslında bugünün anlamı bu…” diyerek, çok gururlu ve mutlu olduklarını söyledi. Kamacıoğlu, emeği geçen herkese teşekkür etti.

-Tekakpınar: “İşin yüzde 90’ı bitti”

Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu Koordinatörü Erçin Tekakpınar da, tüm kesimlerin çabasıyla ortak bir şey yapmanın çok güzel bir şey olduğunu ifade ederek, Kıbrıs Türkü’nün, sektörlerin bir araya gelmesiyle dayanışma ve birliktelikle çok güzel bir eylem içerisinde olduğunu kaydetti.

Platformun, “Her Koşulda Omuz Omuza” sloganına işaret eden Tekakpınar, başarılı bir dönem geçirdiklerini ve tamamlanan 400 adet yaşam eviyle, işin yüzde 90’ının bittiğini kaydetti.

Geriye kalan 100 adet yaşam evinin yüzde 80-85’inin bittiğini dile getiren Tekakpınar, “2 aylık sürede platformun hedeflediği 500 adet yaşam evini bitirmiş sayıyoruz kendimizi…” dedi.

Ardından basın mensuplarının soruları yanıtlandı. Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu’nun hükümetle imzaladığı protokol ve 1000 adet yaşam evi yapılacağı hatırlatılarak, hükümetin taahhüt ettiği 500 adet yaşam eviyle ilgili sorular üzerine Kavuklu, platformun yaşam evi sayısını 600’e tamamlayacağını belirterek, “Biz sözümüzü yerine getireceğiz. Devlet bize ‘bunu 1000’e tamamlayacağız’ dedi. Köyümüzü, altyapısıyla orada açtıktan sonra bize söz verilen rakamın takipçisi olacağız” diye konuştu.

-Kamacıoğlu

Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Kamacıoğlu da, “Biz 400’ü, 600’e çıkarttık” diyerek, hükümetin ne yapacağı sorusuna kendilerinin yanıt veremeyeceğini söyledi.