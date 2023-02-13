43 örgütün yer aldığı Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu Türkiye'deki depremzedelere konteyner ev yapılması için ilk adımı attı. Vatandaşlara çağrı yapan platform “1 TL bile bizim için önemli” açıklamasında bulundu.

Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nda bugün düzenlenen basın toplantısında projenin detayları paylaşıldı.

Buna göre, yaklaşık 40 metrekare olan, 2+1 şeklinde yapılacak evler, iki parça halinde İskenderun Limanı’na sevk edilecek ve Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri tarafından gösterilen yere kurulacak. Bölgeye KKTC’den teknik personel de gönderilecek ve eğer istenirse, bağış yapan kişilerin veya kurumların isimleri evlerin üzerine yazılabilecek.

Her gemi 140 ev götürebileceğinden ilk 10 gün içinde 140 evin tamamlanıp bölgeye gönderilmesi hedefleniyor.