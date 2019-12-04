 Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği’nden bir heyet Sağlık Bakanı Pilli’yi ziyaret etti

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği’nden bir heyet Sağlık Bakanı Ali Pilli’yi ziyaret etti.

Bakanlık açıklamasına göre, ziyarette konuşan Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz, meslek yasalarının tadil edilmiş haliyle ivedilikle meclise gönderilmesini istedi.

Mesleki sıkıntıları bulunduğunu anlatan Öksüz, kamu eczacısı talepleri olduğunu, aynı zamanda İlaç ve Eczacılık Dairesi bünyesinde hizmet veren Haysiyet Divanı’nın yeniden hayata geçmesini istediklerini kaydetti.

PİLLİ

Sağlık Bakanı Pilli de, Eczacılar Birliği’nin yeni kadrosu ile her zaman istişare etmeye hazır olduğunu, bu vesile ile gerek mesleki sıkıntıları ve talepleri, gerekse otomasyon konusunda fikir alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Pilli, sadece ilaçta değil, sağlığın tümünde bir otomasyon sisteminin olması için çalışmaların sürdüğünü de kaydetti.

Konuşmaların ardından Birlik yetkilileri Bakan Pilli’ye plaket ve ilk kadın eczacılardan Kamran Aziz’in CD’sini takdim etti.







