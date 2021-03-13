Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası mesaj yayınladı

Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası (KIBTES) Başkanı Himmet Turgut, İstiklal Marşının kabul edilişinin 100’üncü yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Turgut yayınladığı mesajda, “Şair Mehmet Akif Ersoy inandığı gibi yaşamış, çilesini çekmediği hiçbir fikre, hiçbir düşünceye eserlerinde yer vermemiş olması açısından da değerlidir. O eserleri, makaleleri, mücadeleci kişiliğiyle milletimizin kalbinde taht kurmuş karakter abidesidir. Yaşayışı, duruşu ile istiklal şairi sıfatını ziyadesiyle hak etmiş anıt insandır. Akif ülkemiz gençliği için de örnek bir şahsiyet bu toprakların sesi, soluğu olmuş, sembol bir dava adamıdır” dedi.

Turgut, “Anadolu’nun ruhunu mükemmel bir biçimde yansıtan, küllerinden yeniden doğan bir millete inancı, umudu, bayrağı, şanı ve şerefi en güzel mısralarla yeniden aşılayan Milli şairimiz” diye tanımladığı Mehmet Akif Ersoy'u saygı ile andıklarını belirtti.