Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası'ndan eleştiri

Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası (KIBTES), okul müdürlerine baskı yaptığı iddiasıyla Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’nı (KTOEÖS) eleştirdi.

KTES Başkanı Himmet Turgut, yazılı açıklamasında, KTOEÖS’ün Hala Sultan İlahiyat Koleji ve Güzelyurt Meslek Lisesi müdürleriyle yaşadığı sorunlara yer verdi ve KTOEÖS’ün tutumu nedeniyle çalışma barışının bozulduğunu öne sürdü.

KTOEÖS’e eleştirilerde bulunan Turgut, “Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nı, gündeme getirdikleri bu konularda ivedilikle göreve; haksızlık, hukuksuzluk ve dolaylı baskı unsurlarına maruz bırakılan müdürlerine de sahip çıkmaya” davet ettiklerini kaydetti.