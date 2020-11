Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği Atatürk’ün vefatının 82’nci yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Dernek Başkanı Kazım And mesajında, “Aramızdan ayrılışının 82’nci yıl dönümünde, ebedi Başkomutanımız, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, eşsiz devlet adamı, ulu önder Atatürk’ü bir kez daha özlem, saygı, şükran ve rahmetle anıyoruz.” dedi.

And, Atatürkçü düşünce sisteminin yaşanıp geçmişte kalmış bir olgu değil, çağın ötesine devam eden, toplumsal ve evrensel yaşayışta rehber olan ve asla unutulmaması gereken bir gelecek olduğunu vurguladı.

And, Kıbrıs Türk halkının, Atatürk ilke ve devrimleriyle yaşamayı benimsemiş ve onun işaret ettiği çağdaş ve ileri medeniyet seviyesine ulaşmak, adadaki varlığını sonsuza dek özgür olarak sürdürmek için kendisine düşen görevleri geçmişte olduğu gibi gelecekte de yapmaya devam edeceğini belirtti.

And, “Atatürk, ulusumuzun birlik, beraberlik, barış ve güven içinde uygarlık yolunda emin adımlarla ilerleyişinde rehberimiz olmaya devam edecektir. Ruhun şad olsun. Huzur içinde yat Atam.” ifadelerini kullandı.