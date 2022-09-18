Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneğinden mesaj

Kıbrıs Türk Emekli Subaylar derneği Başkanı Kâzım And, Kıbrıs Türk halkının tarihin her döneminde varlığına, vatanına, hürriyet ve bağımsızlığına kasteden emperyalist güçler ve onların maşalarına karşı üstün cesaret ve feragat örneği göstermekten geri kalmadığını bildirdi.

And, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türk milletinin hürriyet ve bağımsızlık için ulu önder Atatürk’ün etrafında kenetlenerek verdiği mücadelede önemli bir dönüm noktası olan Sakarya Meydan Muharebesi’nin kazanılmasının ardından, 19 Eylül 1921 tarihinde Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’e TBMM tarafından mareşallik rütbesi ve gazilik unvanı verildiğini hatırlattı.

Bu nedenle bugünün gaziler günü olarak kutlandığını belirten And, tarihin her döneminde büyük Türk ulusu ve onun ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıs Türk halkının varlığına, vatanına, hürriyet ve bağımsızlığına kasteden emperyalist güçler ve onların maşalarına karşı üstün cesaret ve feragat örneği göstermekten geri kalmadığını belirtti.

And, mesajında, "Kıbrıs Türkü kutsal vatan toprağına düşen her şehidin, kanını ve terini vatan topraklarına armağan bırakan her gazinin, kurmuş olduğu devletin temel harcını yarattığını bilmektedir. Bu vesileyle başta ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, olmak üzere, aziz şehitlerimizi, ebediyete intikal etmiş olan gazilerimizi rahmetle anar, yaşayan onur abidelerimiz olan gazilerimizi de minnet ve şükranla selamlar, gaziler günlerini kutlarız." ifadelerini kullandı.