Kıbrıs Türk Esnaf Sanatkârlar Kooperatifi kredilerine 3 ay erteleme

Kıbrıs Türk Esnaf Sanatkârlar Kredi Kefalet Merkez Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Altuncuoğlu, kooperatiften esnaf kredisi kullanan üyelerinin kredilerinin 3 ay ertelendiğini açıkladı.

Altuncuoğlu yazılı açıklamasında Covid-19 salgını nedeni esnaf ve sanatkarların yaşadığı sıkıntılara işaret etti ve şunları kaydetti:

“Kiralarının, devlete olan yükümlülüklerinin, evlerine ekmek götürme derdinde olan işletmelere gerekli desteği vermek, onların bu dar günlerinde biraz daha yüklerini alabilmek için TESKOMB Genel Başkanımız Sayın Abdülkadir Akgül’ün girişimleri ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın takdiri ve almış olduğu karar ile 30 Haziran 2020 tarihinden önce Kredi-Kefalet Kooperatifi’nden esnaf kredisi kullanan üyelerimizin kredileri 3 ay ertelenmiştir.

Kredisini ertelemek isteyen esnaflarımızın kooperatifimize gelmeleri ve gerekli evrakları imzalamaları gerekmektedir.”