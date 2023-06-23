Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası sandığa gitme çağrısı yaptı

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar odası (KTEZO), halka, Pazar günü düzenlenecek ara seçimde sandığa gitme çağrısı yaptı.

Yapılan yazılı açıklamada, “Pazar günü sandık kuruluyor. Seçimlerin tek bir eksik milletvekili için yapılır mıydı yapılmaz mıydı tartışmalarını geride bırakmalıyız. Çünkü sorunlar artarak devam ediyor ve sorunları halk olarak yaşayan biziz” denildi.

Ülke eğitimde, sağlıkta, ekonomide sorunların yaşandığı kaydedilen açıklamada “Alevler her yerde, yangına dönüştü. Küller her yere savruluyor” ifadelerinin kullanıldığı açıklama şöyle devam etti:

“Sorunların parçası olanlar, çürümüşlüğü büyütmeye devam edenler ve bundan nemalananlar sorun çözemezler. Çocuklarımız için, gençlerimiz için ve çalışanlarımız için bir karar vermek zorundayız... Bu kararı da verecek olanlar üreten, emek veren ve vergi ödeyen ustalar, kalfalar, çıraklar ve esnaf olarak biz olmalıyız. Banane dememeli, Pazar gün sandığa mutlaka gitmeliyiz!”