Kıbrıs Türk Fiziksel Aktivite Derneği’nden aktivite çağrısı

Kıbrıs Türk Fiziksel Aktivite Derneği, yaz tatilinde fiziksel aktivitenin ihmal edilmemesi çağrısında bulundu.

Dernek konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Günümüzde artan bulaşıcı hastalıklar nedeniyle bireylerin sosyal, kültürel, ve fiziksel aktivitelere katılımı çok azalmıştır. Herhangi bir hastalığa sahip olmayan sağlıklı bireylerde bile bu katılımın azalması sonucu fiziksel, sosyal ve psikolojik olarak etkilenim artmaktadır. Etkilenen bu faktörler birbirleri ile ilişkili olup birbirlerinden olumsuz yönde etkilenebilmektedir.

Fiziksel aktivite, enerji harcamasıyla sonuçlanan tüm bedensel hareketler olarak tanımlanmaktadır. Buna göre, markete yürüyerek gitmek, bahçede çiçekleri sulamak, ve hatta rutin yaptığınız ev işleri bile fiziksel aktivite olarak sayılmaktadır. Kilo kaybı, kas kuvvetlendirilmesi, solunum fonksiyonlarının düzenlenmesi, fiziksel uygunluğun artması ve ölüm riskinin azalması fiziksel aktivitenin bilinen faydaları arasında sayılmaktadır. Ayrıca, diyabet, kalp-damar hastalıkları, kanser, obezite gibi kronik hastalıklara yakalanma riskini azaltmaktadır.

Yapılan bilimsel araştırmalara göre fiziksel aktivite aynı zamanda, bulaşıcı olmayan kronik hastalıklardan korunma, zindeliğin ve yaşam kalitesinin artması, yorgunluk ve düşme riskinin azalmasını sağlamaktadır. Bunlara ek olarak, uyku kalitesini araştıran bir çalışmada, fiziksel aktivitenin bireylerin uykuya dalmasını kolaylaştırdığı, daha derin uyku sağladığını, sabah uyandıklarında ise kendilerini daha iyi hissettiklerini bildirmişlerdir. Yaşlı bireylerde yapılan araştırmalara göre ise fiziksel aktivite kemik yoğunluğunun arttırılmasında, düşme korkusunun ve riskinin azalmasında etkili olduğu bulunmuştur. Çocuklarda ise sağlıklı büyüme ve gelişme sağlamaktadır. Fiziksel aktivite depresyon ve anksiyete belirtilerini azaltır, düşünme, öğrenme ve yargılama becerilerini geliştirir.

Sonuç olarak, fiziksel aktivite yalnızca kilo kaybı veya bedensel sağlık olarak ele alınmamaktadır. Biyopsikososyal açıdan kişilerin mental, fiziksel, ruhsal ve psikolojik olarak refahını sağlamaktadır.

Kaçınılmaz bir gerçektir ki; insan vücudu hareket etmeye yönelik dizayn edilmiştir ve bağımsızlığını koruyabilmesi için fiziksel aktiviteye ihtiyaç duymaktadır. Dünya Sağlık Örgütü (WHO)’nun verilerine göre, hareketsiz yaşam dünya çapında yılda 1.9 milyon kişinin ölümüne neden olmaktadır. Dünya’da mortalite (ölüm riski) açısından önde gelen temel risk faktörleri arasında yetersiz fiziksel aktivite yer almaktadır. Yetersiz fiziksel aktivite ise insanların değiştirebileceği bir risk faktörüdür. Ancak, bu durum göz ardı edilmekte ve önemsenmemektedir.

Araştırmalara göre bireylerin en çok fiziksel aktiviteye katılımını engelleyen faktörler arasında çevresel ve maddi problemler yer almaktadır. Ancak, günümüz teknolojisinde sahip olduğumuz imkanlar çokça artmış ve fiziksel olarak aktif olmamıza imkan sağlamıştır. Bu konuda en büyük örnekler arasında internette pilates veya diğer egzersiz videolarını izleyip uygulayabilirsiniz. Hiçbir spor merkezine ulaşım veya internet imkanına sahip olmasanız bile televizyondaki müzik programlarını açıp rastgele dans etmek bile fiziksel aktivite arasında yer almaktadır.

Yaz gelmesiyle beraber fiziksel aktivite etkinlikleri daha çok artmıştır. Öğrencilerin tatil olması ve yaz mesaisinin başlaması ile fiziksel aktiviteye ayıracak yeterli zaman olacaktır. Deniz ve havuzda yüzme, akşam üzeri yürüyüş veya bisiklet sürmek en güzel ve keyifli yaz aktiviteleri en önemli fiziksel aktivitelerdir”