Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Derneği Başkanlığa yeniden Şahveren Yücel seçildi

Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Derneği’nin iki yılda bir düzenlenen olağan genel kurulunda başkanlığa yeniden Şahveren Yücel seçildi.
Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, Lefkoşa EMAA Sanat Merkezi Bahçesi’nde bugün yapılan toplantıda seçimle görevi devralan yeni yürütme kurulu şu isimlerden oluşuyor:
Faal üyeler Ayşe Volkan, Erdoğan Çetintaş, Kamil Bayraklı; Yedek Üyeler Feride Mustafa, Necati Özler”.
Denetleme Kurulu, Nafia Bekiroğlu (Denetleme Kurulu Başkanı), Sibel Karaca, Emine Kütüküt ve Buğçe Ebeler'den (yedek üye) oluştu.
Disiplin Kurulu'nda ise Melis Sahilli Bağkur (Disiplin Kurulu Başkanı), Burcu Dericioğlu Toksöz , Kardelen Besen ve Hüseyin Özkader (yedek üye) yer aldı.