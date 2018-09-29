KIBRIS TÜRK GAZETECİLER BİRLİĞİ BAŞKANI YENİDEN SAMİ ÖZUSLU OLDU



Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Başkanı yeniden Sami Özuslu, Genel Sekreter de Simge Çerkezoğlu oldu.

Birliğin bugün yapılan Olağan Genel Kurulu’nda yönetim kurulu üyeliği için, üye sayısı kadar aday olduğu için seçim yapılmadan oy birliğiyle belirlenen yeni üyeler, ilk toplantısını yaparak görev dağılımını gerçekleştirdi.

Buna göre; Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Başkanı Sami Özuslu, Genel Sekreter Simge Çerkezoğlu, Başkan Vekili Mustafa Kortun, Örgütlenme Sekreteri Fatma Arpalıklı, Lokal Sorumlusu Artun Çağa, Mali Sekreter İbrahim Güneşer, Dış ilişkiler Sorumlusu Dilek Öncül Kodan, Basın ve Halkla ilişkiler Sorumlusu Ali Cansu, Sosyal İlişkiler Sorumlusu Tarkan Kavaz ve Eğitim Sekreterleri Hıfsiye Ruh ve Engin Dervişağa oldu.