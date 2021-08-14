Kıbrıs Türk Gazeteciler Cemiyeti başkanlığına yeniden Reşat Akar getirildi

Kıbrıs Türk Gazeteciler Cemiyeti’nin olağan genel kurul toplantısı Dış Basın Birliği lokalinde gerçekleştirilerek, Reşat Akar yeniden başkanlığa getirildi.

Gazeteciler Cemiyeti’nden verilen bilgiye göre, Genel kurul sonuçlarının açıklanması ardından Reşat Akar’ı telefonla arayıp kutlayan Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca, büyük bir mutluluk duyduğunu belirtti ve Akar’ı ekim ayında yapılacak olan genel kurul toplantısına davet etti.

Divan oluşumu, İstiklal Marşı ve Saygı duruşunun ardından gündemdeki konuların ele alındığı Genel Kurul’da daha sonra seçime gidildi.

Reşat Akar başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda As başkanlığa Ali Hançerli, Yönetim Kurulu üyeliklerine Tekin Birinci, Sezgin Madencioğlu, İnal Uzun, Ahmet Aziz ve Ziya Tunaç getirildi.

Yedek üyelikler ise; Derya Ercan, Ahmet Çakartaş, Osman Güvenir ve Gökhan Güler’den oluştu.



Güncelleme Tarihi: 14 Ağustos 2021, 14:24

Disiplin Kurulu üyeliğine Erten Kasımoğlu, Aydın Akkurt ve Ata Atun; Denetleme Kurulu üyeliklerine Celal Bayar, Ahmet Hacıvelioğlu, Cem Emre getirilirken, Akay Cemal Onursal Başkanlık görevini korudu.AKARGazeteciler Cemiyeti başkanlığına yeniden seçilen Reşat Akar yaptığı konuşmada, siyaset yapmadıklarını, herhangi bir siyasi oluşumun direktiflerine göre hareket etmediklerini belirterek, “ana hedefimiz mesleğin onurunu korumak, üyelerimizin hak ve menfaatleri için çalışmaktır” dedi.Ülkenin önemli bir süreçten geçtiğini, Covid-19’un etkilerinin sadece sağlık değil ekonomik alanda da giderek arttığını ifade eden Akar “topumun birlik ve beraberliği, huzuru ve çıkarları için üzerimize düşen görevleri yerine getirmeye çalışacak ve yetkililere uyarı görevimizi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.Akar, Kıbrıs Türk gençliğine tarihin gerçekleriyle anlatılması için yaptıkları uyarının dikkate alınmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bundan sonraki süreçte çalışmalarını aynı azimle sürdüreceklerini sözlerine ekledi.