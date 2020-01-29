Kıbrıs Türk Gençlik Birliği'nden kınama ve çağrı

İngiltere'de bulunan Kıbrıs Türk Gençlik Birliği, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın, bugün Birleşik Krallık’ın en popüler üniversitelerinden King’s College’de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı olarak konuşma yapacak olması ile ilişkin, Kıbrıslı Rum öğrencilerin Özersay’ın konuşmasını engellemek için başlattığı kampanyayı kınadıklarını açıklayarak bir çağrı yaptı.

Birlikten yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kıbrıslı Türklerin sesini kısmaya çalışan, Kıbrıslı Türkleri ötekileştiren ve her defasında bizlere haksızca kampanya başlatan Kıbrıslı Rumları kınıyoruz.

İfade özgürlüğümüzü her uluslararası arenada kullanmak en temel insan haklarımızdan biridir. Bu özgürlüğümüzü de kimse elimizden alamaz. Yıllardır tanınmayan devlet olarak bizi nitelendiren Kıbrıslı Rumlar, her defasında bizi susturmak ve engellemek için eylemlerde bulundu.

Kıbrıs Türk Gençlik Birliği İngiltere olarak artık sessiz kalmayı reddediyoruz! Kıbrıslı Rumlar kınasa da, kampanya başlatsa da, bize tanınmayan devlet dese de, KKTC Dışişleri ve Başbakan Yardımcısı Prof Kudret Özersay bugün Kings College London'da konuşmasını gerçekleştirecek.

TÜM HALKIMIZA ÇAĞRI:

İngiltere'de yaşayan Kıbrıslı Türk toplum olarak birlik olma zamanımız gelmiştir. Bizi susturmak için kampanya başlatılırsa bizde aynı şekilde sesimizi haykırmak için kampanya başlatırız. Aşağıdaki bağlantılara e-mail göndererek Kıbrıslı Rum öğrencilerin başlattığı kampanyayı kınayıp şikayet etmeniz için çağrıda bulunuyoruz. E-mail: complaints@kclsu.org Tel: 0207 848 3989 Amacımız İngiltere'de yaşayan Kıbrıslı Türkler olarak en temel insan haklarımızı korumak."

Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2020, 13:26