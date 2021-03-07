Kıbrıs Türk Girişimci Kadınları Derneği, faaliyetlerine başlıyor

Kıbrıs Türk Girişimci Kadınları Derneği, kısa adı ile “GİKAD” , girişimleriyle örnek olan, hikayeleriyle ilham veren ve güçlerini birleştirmenin gerekli olduğuna inanan 35 kadının öncülüğünde ve yüze yakın değerli üyesi ile, 8 Mart 2021 tarihinde faaliyetlerine başlıyor.

Kurucu üyeler adına basın açıklamasını yapan Dr. İçim Kavuklu, toplumda mihenk taşı olma misyonu üstlenecek olan bu derneğin , evrensel değerler ışığında, öncelikle demokrasi, sivil toplum ,laiklik ve hukuğun üstünlüğü ilkeleriyle yola çıkıltığını belirtti.

Kavuklu, derneğin adına girişimci demelerini, üyelerinin çalışkan ve atılımcı olmasına , logodaki dünyanın da faaliyetlerinin alışılmış kalıplara değil yenilikçi, değişebilen dünyaya dönük olacağını simgeledeğini vurguladı.

Kavuklu, şunları kaydetti:

“Derneğin vizyonu ilham verici, değişime ve gelişime liderlik eden enerjik ve çalışmaya hevesli ruha sahip bir kuruluş olmaktır. Misyonu ise kadınlarımızın ekonomi, bilim, siyaset, sanat ve sosyal sorumluluk projelerinde sadece katılımcı değil, yön ve karar veren bireyler olmalarına katkı koymaktır. Hedef, kadınlarımızın gelişim kabiliyetlerini, iş yaşamına uyarlamak, derneğin birikimini toplumumuzdaki kadınlarımıza aktararak, girişimci ruhu aşılamak, bu yolda onlara ışık tutmak ve onların pozitif özelliklerini, iş dünyasında değerlendirmektir. Devlet yönetim kademelerinde doğru yönlendirme ile kadınlarımızın toplum ekonomisi ve sosyal yapısındaki önemini ortaya çıkarıp, fırsat eşitliği yaratarak, daha etkin olmasını sağlamaktır. “

Derneğin kurucu üyeleri alfabetik sıra ile şöyle:

Amber Ciddi, Ayşem İyikal, Ayşen Debbağ, Ayten Deniz, Berin Avunduk, Çimen Aka, Çise Tunççağ, Dervişe Çerkez, Didem Kaner, Eda Gilanlıoğlu, Esra Ercantan, Faika Yalvaç, Gülsün Yücel, Hazal Eziç, Hidayet Özuysal, Huri Altınör, İçim Kavuklu, Meryem Çerkez, Mine Tokay, Nilay Paralik, Özlem Özbekoğlu, Özlem Ferhatoğluları, Pınar Başman, Refika İnce, Seda Yavaş, Selen Necat, Sema Akbel, Sevim Esendağlı, Sinem Ahmet Raşit, Şebnem Kamacıoğlu, Şehnaz Çehreli, Tanem Ertanın, Yağmur Özyalçın, Yaprak Özyalçın, Ziynet Şahtır.

Kavuklu açıklamasında şunları kaydetti:

“Pandemi ile boğuşan refah seviyesi yüksek olan ülkelerde inovatif iş insanları ve sivil toplum örgütleri, krizinin , eğitimde bir fırsat olduğunu doğrulamış ve bu yönde ciddi adımlar atmıştır. Bu hedef doğrultusunda kurulacak “GİKAD Akademi” ; kadın ve genç kızlarımıza sağlayacağı eğitim olanakları ile %35’lerde seyir eden ve gittikçe daha da kötüleşen kadının ekonomideki katılımını artıracak, onlarının iş hayatına tutunmalarını ve kendilerini geliştirmelerini sağlayacak kurumsal bir atılım olacaktır. Akademi liderlikten üretime bir çok alanda eğitimler planlanmaktadır.

Bu bazda, hem girişimci kadın sayısını artırmak , hem de mevcut iş dünyasında var olan kadınlarımızın daha başarılı olabilmesi için ihtiyaç hissettikleri konularda eğitimler verilecektir . İşletmelerin büyük ihtiyacı olan ara eleman yetiştirip, istihdama katkı yaratmak için kurslar düzenlenecektir.

GİKAD, ulusal ve uluslararası platformlarda tüm paydaşlarımızla hedefe odaklanıp, güçlü bir kadın girişimci ağı için öncü olacaktır . Hevesli bir ekip ruhu ile, hiç bir siyasi düşüncenin etkisi altına girmeden, farklılıklarımızın zenginliğimiz olduğu bilinci ile hareket edecektir . Sonraki nesillere sürdürülebilir, kurumsal bir miras olarak kalacaktır.

GİKAD , 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutlarken, kadının, Kuzey Kıbrıs toplumunun refahı için bir yapı taşı olması gerekliliğini vurgulamaktadır. Dernek, hazırladığı pandemi kamu spotunu, kuruluşunun simgesi olarak topluma hediye edip kamu spotuna sahip çıkan Sağlık Bakanlığı’na da duyarlılığından ötürü çok teşekkür etmektedir.”

Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2021, 15:21