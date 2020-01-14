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"Kıbrıs Türk halkı onunun yaktığı meşaleyi sonsuza kadar şerefle taşıyacak”

"Kıbrıs Türk halkı onunun yaktığı meşaleyi sonsuza kadar şerefle taşıyacak”
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Emekli Astsubaylar Derneği Başkanı Esen Ömürlü,  Kıbrıs Türk Halkının Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün yaktığı meşaleyi sonsuza kadar şerefle taşıyacağını kaydetti.
Ömürlü, yayımladığı mesajda, Küçük’ü 36’ncı ölüm yıldönümünde rahmet ve saygıyla andıklarını belirtti.
Küçük’ün tarihin akışını değiştiren bir lider olduğunu vurgulayan Ömürlü, “Dr. Fazıl Küçük, kalplerinde ebediyen yaşayacak, Kıbrıs Türk halkı onunun yaktığı meşaleyi sonsuza kadar şerefle taşıyacak” dedi. 

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