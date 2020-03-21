“Kıbrıs Türk halkı yaşanan insanlık dramına kayıtsız kalmadı”

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İskele Belediyesi, tarafından yapılan açıklamada, Kıbrıs Türk halkının yaşanan insanlık dramına kayıtsız kalmadığını belirterek vatandaşlara teşekkür etti. İskele Belediyesi, ülkemize gelen sığınmacılar için adanın her yerinden yardım sever insanların harekete çektiğini belirtti.

İskele Belediyesi, tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:”Taşlıca-Boltaşlı Köyleri arasında teknenin yan devrilmesi sonucu denize düşen mültecilere anında müdahale edildi. Tahliyesi kısa sürede yapılan mülteciler, İskele’de Dr. Fazıl Küçük Kapalı Spor Salonu’na yerleştirildiler. İskele Kaymakamlığı,İskele Belediyesi ve Sivil Savunma Teşkilatı tarafından kriz masası oluşturuldu.

Koronavirüsü nedeniyle zor günler geçiren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 5 yaşa kadar 29 çocuğun olduğu toplam 175 mülteciyi deyim yerindeyse bağrına bastı. Kısa süre içerisinde 175 kişinin kıyafet ihtiyacını gideren Kıbrıs Türk Halkı, bir kez daha birlik ve dayanışmanın en güzel örneğini gösterdi. İskele’den Girne’ye, Lefkoşa’dan daha birçok noktadan hareket eden insanlar yardımlarını ulaştırdılar.”

Kıyafet ihtiyacı karşılanan mülteciler için şimdi aralarında çocukların da bulunması nedeniyle en önemli ihtiyaç olduğu bildirildi.