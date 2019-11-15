Kıbrıs Türk halkına uygulanan ambargoların kaldırılması talebi

Milli Dernekler Platformu, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’e gönderdiği mektupla Kıbrıs Türk halkına uygulanan ambargoların kaldırılmasını talep etti.

Mektup, Guterres’e iletilmek üzere bugün Platform temsilcileri tarafından Lefkoşa ara bölgede BM Barış Gücü askerine teslim edildi.

Kıbrıs sorununun çözüm ihtimalinin 2017’de İsviçre’de garantör ülkelerin de katılımıyla yapılan görüşmelerde ortadan kalktığına inandıkları kaydedilen mektupta, “Kıbrıs Türk halkı, Kıbrıs Rum halkının bir ortaklık devleti kurmak istemediğini, yetki ve kaynakları paylaşmak istemediğini artık çok iyi anlamıştır” denildi.

Çözümün gerçekleşmemesinin “Kıbrıslı Rum yönetiminin gayrı diplomatik ve kabul görülmeyecek tavırlarından kaynaklandığı” belirtilen açıklamada, “Kıbrıs Rum tarafının bu tavırları nedeniyle 40 yıla yakın bir süredir devam eden dünyadan izole yaşamamak zorunda bırakıldık ve bu insanlık dışı durumun bir an önce son bulmasını şiddetle istemekteyiz” ifadeleri kullanıldı.

Kıbrıs sorununun “yetki ve kaynak gaspı” sorunu olduğu kaydedilen mektupta, “Kıbrıs sorununun, Kıbrıs Rum yönetiminin anti-çözüm yanlısı tutumu ve Kıbrıs Türk halkının geçmiş tecrübelerinden yola çıkarak Türkiye’nin garantörlüğünden vazgeçmeksizin, iki ayrı devlet modelinde çözümü arzusunu en gür şekilde vurgulamak isteriz” denildi.

Rauf Raif Denktaş ve Düşüncelerini Yaşatma Derneği Başkanı Latif Akça, mektubu teslim ettikten sonra yaptığı açıklamada, 1974’e kadar olan sürecin tek suçlusunun Kıbrıs’ın Yunanistan’a bağlanması düşünceleriyle Kıbrıslı Rumlar olduğunu, Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik müzakerelerden de sonuç alınamayacağına inandıklarını söyledi.