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Kıbrıs Türk kadının sosyal hayata ve iş hayatına katılmasında öncülük yapan kadınlardan biriydi

Kıbrıs Türk kadının sosyal hayata ve iş hayatına katılmasında öncülük yapan kadınlardan biriydi
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1960’lı yılların televizyon yayıncılığında önemli bir isim olan Şule Örfi Süha  hayatını kaybetti…BRT kurucularından Hakkı Süha’nın eşi olan ve bir süre de Kıbrıs Radyo Yayın Kurumu’nda çalışan ve BRT’de ilk kadın ve çocuk  radyo programları yapımcısı ve sonucusu , ayrıca Avusturalya Yüksek Komiserliği’nin Kuzey temsilciliği idareceliğini yıllarca yürüten  Şule Örfi Süha, Kıbrıs Türk kadının sosyal hayata ve iş hayatına katılmasında öncülük yapan kadınlardan biriydi.Süha’nın cenazesinin bugün  Lefkoşa’da İsmail Safa Cami’nde saat 12.15’te kılınacak cenaze namazına müteakip defedileceği bildirildi.

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