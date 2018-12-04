Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.



Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği yayımladığı mesajda, Türk kadınının seçme ve seçilme hakkı elde edişinin 84’üncü yıldönümünü kutlayarak, kadınlara şiddetten uzak bir gelecek diledi.



Mesajda, şöyle denildi:

“5 Aralık,1934 tarihinde de Türkiye’de “Kadınlara Seçme ve Seçilme Hakkı” veren Yasanın Mecliste kabulü ile Türk Kadınının yasal statüsü yükseltilerek, kadın erkek eşitliği sağlanmıştır. Aydın Kıbrıs Türk Kadını da, Türkiye’deki Devrimleri benimseyip aynen uygulamaya başlamış, evde iyi bir ev hanımı, çalışma ve iş hayatı ile Devlet Mekanizmalarında da yüksek mevkilere ulaşmış, beklenen sayıda olmasa da, Yüce Meclise Millet Vekili göndermeyi başarmıştır.



Kadınımız varoluş ve milli mücadele yıllarında da erkeği yanında aktif görevler üstlenmiş, doktor ve hastabakıcı olarak yaralı ve hastalara şifa dağıtmış, göçmenlerin yardımına koşmuş, Mücahitlere iaşe yetiştirmiş, üniforma dikmiş, toplumun dertlerine derman olmaya çalışmıştır.

Türk Kadınının elde ettiği hakların daha ileriye götürülme beklentisinde iken, Devletimizin kuruluşundan sonra uygulanan yanlış göç politikaları sonucu, maalesef halkın huzurunu bozan suçlarda büyük oranda artış olmuş, kadına ve çocuğa karşı şiddet uygulaması hat safhaya ulaşmıştır. Toplumun her kesiminden kişilerin katıldığı “Kadına Karşı Şiddete Hayır” yürüyüşü” sonrası, elbirliği ile yürütülecek etkin ve planlı çalışmalar sonucu, şiddetin önlenmesi beklentisi içerisinde olduğumuzu belirtir, Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği olarak seçme ve seçilme hakkı elde edişimizin 84’üncü yıldönümünü kutlar, kadınlarımıza şiddetten uzak bir gelecek dileriz.”



Birlikten yapılan başka bir açıklamada, 5 Aralık Kadınlara Seçme ve Seçilme Hakkı elde edilişinin yıldönümü nedeni ile, Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği’ni temsilen bir heyetin, bu yılda Antalya Türk Kadınlar Birliği’nin davetlisi olarak Antalya’ya gittiği belirtili.



Açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği Yönetim Kurulu üyeleri, yarın saat 10.30’da Atatürk Heykeli ve Zübeyde Hanım büstüne çelenk koyacak.