Kıbrıs Türk Kuaförler Birliği Olağan Genel Kurulu gerçekleşti

Kıbrıs Türk Kuaförler Birliği Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi Başkanlığa Mahmut Kanber getirildi.

Kıbrıs Türk Kuaförler Birliği Olağan Genel Kurulu Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Taner Akcan Çıraklık ve Yetişkin Eğitim Merkezi konferans salonunda dün gerçekleştirildi

Genel Kurulda konuşan Mahmut Kanber kuaförlük sektörünün sorunlarına değinerek, kaçak ve kayıt dışı işletme ve iş gücünün kayıtlı işletmeleri zora soktuğunu rakabette eşitsizlik olduğunu vurguladı.

Kanber, ülkede enflasyon nedeni ile sektörün zorluklar içinde mücadelesini sürdürdüğünü, kuaför esnafının kullandığı ürünlerin % 98’nin ithal ürün olduğunu, o yüzden TL değer kaybından dolayı girdi maaliyetlerinin çok yükseldiğini söyledi.

Bu durumun sürdürülemeyeceğini, yaşanan krizin ekonomik aklın yetersizliği sonucunda oluştuğunu ve krizin daha da büyüdüğünü anlatan Kanber, hükümetin çözüm önerisi olarak, "borçlarına borç katmayı önerdiğini" yoksullaşan ve gelir kaybı devam eden kuaför esnafını ciddi sorunlar beklediğini kaydetti.

Seçim sonucunda yeni dönemde 3 yıl görev alacak üyeler şöyle;

Yönetim Kurulu:

1.Mahmut Kanber (Başkan), 2. Aziz Akış, 3. Umut Tütücü, 4. Levent Atmaca, 5. İlyas Kılıç, 6. Halil Bucak, 7. Kenan Polat, 8. Ali Taş (Yedek), 9.Hürşehit Güleçler (Yedek), 10. Ali Hamude (Yedek)

Denetleme Kurulu: Eşref Şimşek (Başkan), Teyfik Atar (Üye), Sabri Bakmaz (Üye)