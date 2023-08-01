Kıbrıs Türk Kültür Derneği, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı’nı kutladı

Kıbrıs Türk Kültür Derneği, “milli varoluş savaşımız” olarak nitelediği 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı’nı kutladı.

Kıbrıs Türk Kültür Derneği mesajında, 1 Ağustos’ta adadaki Türk varlığının temel taşlarını oluşturan günlerin kutlandığı kaydedilerek, “1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı, Kıbrıs Türk Halkı’nın, Milli Varoluş Savaşı’nın bütününü ifade etmektedir. Kıbrıs Türk halkı özgür, tam bir güvenlik içinde bağımsız ve egemen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde, acılarla dolu soykırım planları tehditlerini ve risklerini artık yaşamamaktadır. Bu güvenlik, huzur ve barış ortamını sağlayan temel olgu Türk halkının ortaya koyduğu inançlı ve kararlı direniş mücadelesi süreçlerinde Türkiye Cumhuriyeti’nin destekleri ve katkılarıyla sağladığı tarihsel başarılardır” ifadeleri kullanıldı.

Kıbrıs’taki tarihsel süreçlere değinilen açıklamada, “Rum-Yunan ikilisinin emperyalist devletlerin destek ve yönlendirmesinde uygulamaya koyduğu soykırım planlarının başarıya ulaşmasını Türk halkı Toplumsal Direnişi ile engellemiştir” denildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin halkın başarılı toplumsal direnişinin bir sonucu olarak kurulduğunun kaydedildiği açıklamada, halkın 20 Temmuz 1974 Barış Harekâtı ile bağımsızlığa ve özgürlüğe ulaştığı da belirtildi.

1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı’nın Kıbrıs Türk halkının adadaki gerçek kurtuluş hareketinin ve bağımsızlığının önemli ulusal bayramlarından biri olduğunun söylendiği açıklamada, “Kıbrıs Türk halkı, Kıbrıs’ta bağımsız, özgür ve tam güven içinde kurduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde egemen bir halk olarak yaşamaktadır. Bunu sağlayan temel taşlardan biri Toplumsal Direnişi’dir. Halkımızın Toplumsal direnişinin öncü gücü Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) ve kahraman Mücahitlerimizdir, Türk Silahlı Kuvvetleridir. Hiç kimsenin ve hiçbir tarafın Kıbrıs Türk halkının var oluş savaşını, toplumsal direnişini ve bu direnişin örgütlü silahlı gücü TMT’yi itibarsızlaştırmaya, Kıbrıs gerçeklerine aykırı, doğru olmayan değerlendirmeler yapmaya hakkı ve yetkisi yoktur” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Yunanistan ile Kıbrıslı Rumların Kıbrıs’ın tek egemeni olmak ve adayı Yunan adası haline getirmek ve “yumuşak güç” yöntemiyle hedefe varmak istediği de savunularak, Yunanistan Başbakanı ile yetkililerinin ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis’in yaptıkları açıklamaların bunu ortaya koyduğu kaydedildi ve Hristodulidis’in “kırmızı çizgi olarak” Kıbrıs Cumhuriyeti’nin devamı, AB kuruluş ilkeleri ve müktesebatının esas alınması, Türkiye’nin garantör olmaması, Türk askerinin adadan çıkması gibi koşullar sıraladığı ifade edildi.

Kıbrıs sorununu sonlandırmanın tek yolunun iki ayrı egemen halkın varlığı, bu halkların bağımsız ve egemen Devletleri, Kıbrıs ve bölge üzerinde uluslararası Kıbrıs Antlaşmalarıyla kurulmuş olan dengelerin varlığı olduğunun belirtildiği açıklamada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin varlığının kabulü ile görüşme masasına oturulması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, Toplum Lideri Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş, mücahitler, Türk Silahlı Kuvvetleri, şehitler ve gaziler de anılarak, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı kutlandı.