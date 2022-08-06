Kıbrıs Türk Kültür Derneği mesaj yayınladı

Kıbrıs Türk Kültür Derneği (KTKD), 8 Ağustos Erenköy Direnişi’nin 58. Yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı ve Erenköy Direnişi’nin Kıbrıs Türk Halkı’nın Varoluş Mücadelesi’nde geleceğini belirleyen son derece önemli tarihi dönüm noktalarından biri olduğunu kaydetti.

KTKD mesajında Rum-Yunan ikilisinin uygulamaya koyduğu Akritas Soykırım Planı’nı uygulamaya koymasıyla üniversite öğrencilerinin öğrenimlerini yarıda bırakarak, varlık savaşı vermek için Erenköy’e çıktıkları ve Erenköy’de asla terk etmeyecekleri çok önemli bir stratejik köprübaşı tuttukları kaydedildi.

“Kıbrıs Türk halkı bu köprübaşından Türkiye’nin sağladığı silah ve diğer tüm lojistik desteklerle Rum-Yunan ikilisinin ENOSİS hayallerinin önüne yıkılamayacak bir set çekti. Bu seti yıkmak için ağır silahlarla 15 bini aşkın bir güçle yaklaşık 700 Mücahit’in savunduğu bölgeye saldırdılar. Rum-Yunan güçlerine karşı Türkiye Kıbrıs’a ilk müdahalesini Türk Hava Kuvvetleri ile 8 Ağustos 1964 günü gerçekleştirdi” denilen mesajda Erenköy Direnişi’yle 20 Temmuz Barış Harekâtı’na ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devletinin kuruluşuna giden yolun temel taşlarının oluşturulmasına büyük katkı konulduğu belirtildi.

Mesajda, “Erenköy Mücahitleri’nin ve bölge halkının olağanüstü direnişi Kıbrıs Türk halkının ve Türk milletinin şerefli tarih sayfalarında müstesna yerini aldı” denildi.

Rum Yunan yetkililerinin özellikle son dönemde Doğu Akdeniz’de tırmandırdıkları gerginlikler ve yaptıkları açıklamaların mücadelenin henüz bitmediğini ve devam ettiğini ortaya koyduğu kaydedilen mesajda şu ifadeler yer aldı:

“Yapılan açıklamaların ortaya koyduğu gerçek, Yunan-Rum ikilisi, Kıbrıs’a tamamen egemen olmak, Kıbrıs Türk halkını azınlık statüsüne düşürerek yok etmek, Kıbrıs’ı bir ‘Yunan Adası” haline getirmek hedef ve amacından asla vazgeçmemiştir. Bu amaçlarını gerçekleştirmek için her türlü mücadeleyi sürdürme kararlılıklarını ortaya koymakta çekinmemektedirler. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis ve diğer Rum yetkililerinin basında yer alan açıklamalarında Kıbrıs’ta çözümün ancak ‘Avrupa ilke ve değerleri temelinde, halkı, ülkeyi, kurumları ve ekonomiyi birleştiren, Türk askerinin Adadan tamamen çekileceği, Garanti ve İttifak Antlaşmalarının tamamen ortadan kalkacağı, Kıbrıslı Türkleri Türkiye’nin elinden kurtaracak bir çözüm’ ile mümkün olabileceğini ifade etmektedirler. Kıbrıs Türk halkını soykırıma tabi tutan Rum-Yunan ırkçılığının hiç değişmediği her gün yapılan açıklamalarla ortaya konmaktadır Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde Erenköy Destanı’nı yaratan şerefli direnişin önemini sürekli canlı tutmak ve özellikle genç kuşaklarımızı bilinçlendirmek, tarihi gerçeklerin bilinmesini sağlamak gerekmektedir. “

Türk halkının, Rum-Yunan ikilisinin değişmeyen ENOSİS hedefi dolayısıyla çektiklerini gençlerin ve gelecek kuşakların yaşamaması için geçmişin bilinmesinin önemine işaret edilen mesajda, en bu yönde bir eğitim alt yapısını oluşturulması gerektiğini kaydetti.

Mesajda, “ Erenköy Direnişi’nde uçağı düşürülen ve sağ kurtulan ancak Rumların insanlık dışı işkencelerle şehit ettikleri Yüzbaşı Cengiz Topel’i ve bütün Erenköy Şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi saygı ve şükranla anıyoruz. Varoluş Mücadelemizdeki diğer şehitlerimize rahmet, hayatta olan Mücahitlerimize, Türk Silahlı Kuvvetlerimize, Gazilerimize, Türk milletine ve kahraman halkımıza şükranlarımızı sunuyoruz” denildi.