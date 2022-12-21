Kıbrıs Türk Kültür Derneği'nden 21 Aralık Millî Mücadele ve Şehitler Haftası mesajı

Kıbrıs Türk Kültür Derneği, Kıbrıs Türk halkının geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de özgürlüğüne, vatanına ve egemen bağımsızlığına sahip çıkacağını vurguladı.

Kıbrıs Türk Kültür Derneği, 21 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

“Emperyalizmin öncü devletleri ABD ve İngiltere’nin itici ve koruyucu şemsiyesi altında 21 Aralık 1963 tarihinde Rum-Yunan ortaklığı, yetişmiş kurmay terör plancılarıyla önceden hazırladıkları ve programladıkları Akritas Soykırım Planı’nı uygulamaya koyarak Kıbrıs Türk halkının, Faşist Yunan Generali Grivas’ın ifadesiyle ‘imha’ sürecini, Kıbrıs Adası’nı Yunanistan’a ilhak etmek için başlattılar” denilerek tarihte yaşananlara değinilen açıklama şöyle sürdü:

“Kanlı Noel’in 59’ncu yıldönümünde, dünya kamuoyunu artık Kıbrıs gerçeklerine göre dış politika izlemeye, evrensel değerler ışığında gerçekleri savunmaya ve Kıbrıs Türk halkının haklarını teyit etmeye çağırıyoruz.

Kanlı Noel’in 59’ncu Yıldönümünde, Rum-Yunan Faşizminin kurbanı olan şehitlerimizi rahmetle anıyor, Rum şovenizmine karşı kahramanca direnen TMT Mukavemetçilerimi, Mücahitlerimizi saygıyla selamlıyor, soykırım planlarına son veren ve kesin güvenliğimizi sağlayan Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ve her zor anımızda yanımızda olan Türk milletine şükranlarımızı sunuyoruz.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde her yıl 21-25 Aralık günleri Mücadele ve Şehitler Haftası olarak anılmakta ve yapılan anma törenleri ile halkımızın onurlu direnişini anarak Rum-Yunan vahşetini unutmak isteyenlere hatırlatıyor, milli davamız uğruna şehit olanlarımızı, can verenlerimizi, gazilerimizi şükranla anıyoruz.

Rum-Yunan teröristlerin 21 Aralık 1963 tarihinde Lefkoşa’da başlatarak Ada’nın tamamında Türk halkını yok etmek için çocuk, kadın, yaşlı, hasta ayırımı yapmadan yüzlerce Türkü katlederek toplu mezarlara yakarak gömdüklerini, esir aldıklarını, evlerini yakıp yıktıklarını, binlercesini göçmen durumuna düşürdüklerini unutmuyoruz, dünya kamuoyuna düzenlenen etkinliklerle hatırlatıyoruz. Batı dünyasının önde gelen gazetelerinin, ajanslarının, televizyonlarının ve Birleşmiş Milletlerin hazırladığı Ortega Raporu ile yansıttıkları ‘Kıbrıs'ta Rum vahşeti ile Kanlı Noel'le tanıştığını’ anımsatıyoruz. Yunanlı subayların ve Yunan Alayı’nın da bu vahşete güçlü destek verdiğini, doğrudan silahlı eylemelere katılıp yönettiğine vurgu yapıyoruz.

1960 Kıbrıs Cumhuriyeti’ni yıkan, Türk halkına soykırım yapan Makarios yönetimini, 4 Mart 1964 tarihli 186 sayılı kararıyla ‘Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümeti’ kabul eden ve BM Barış Gücü görevlendiren BM Güvenlik Konseyi, Rum-Yunan vahşetini derinleştiren bir ortam yaratmıştır.

Rum-Yunan ikilisinin ENOSİS hedefi ilk günkü gibi aynen bugün de devam etmektedir. Bu nedenle Rum-Yunan tarafına göre ‘Kıbrıs Sorunu’ devam etmektedir. Ancak Kıbrıs Türk halkı için Kıbrıs Sorunu 20 Temmuz 1974 Barış Harekâtı ile son bulmuş, güvenlik sağlanmıştır. Şimdi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bağımsız, özgür, Egemen devletini uluslararası toplumun saygın kalkınmış bir üyesi olması mücadelesi devam etmektedir. Bu mücadeleyi sürdürürken ABD, AB, Fransa desteğinde silahlanan Rum-Yunan tarafının ENOSİS mücadelesini sürdürdüğü de unutulmuyor. Bu gerçekler nedeniyle Kıbrıs Türk halkı geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de özgürlüğüne, vatanına ve egemen bağımsızlığına sahip çıkacak ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sonsuza kadar egemen bir devlet olarak güven için yaşatacaktır”